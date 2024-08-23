Отправят ли детей в Казахстане с 15 сентября на дистанционное обучение – ответ санврачей

В Казнете появилась информация, что якобы с середины сентября 2024 года детей отправят на дистанционное обучение, а в учреждениях введут масочный режим. На это отреагировали в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля (КСЭК) Министерства здравоохранения (МЗ) РК, сообщает Zakon.kz.

Как заявили санврачи, "информация, распространяемая в мессенджерах о том, что с 15 сентября детей отправят на дистанционное обучение и в учреждениях вводится масочный режим, не соответствует действительности".

"Ежегодно утверждается постановление главного государственного санитарного врача РК, которое предусматривает проведение профилактических и противоэпидемических мероприятий в период эпидемического сезона. Согласно постановлению, с 15 сентября текущего года начнется проведение вакцинации против гриппа. Масочный режим вводится только для работников медицинских организаций", – подчеркнули корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе КСЭК.

В ведомстве отметили, что подробно с постановлением можно ознакомиться на сайте Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК по ссылке.

"Призываем всех граждан доверять достоверной информации из официальных источников". Пресс-служба КСЭК МЗ РК

15 августа 2024 года стало известно, что запланированную встречу президента Касым-Жомарта Токаева с победителем и призерами Парижской Олимпиады отложили из-за коронавируса, выявленного у спортсменов. В Министерстве туризма и спорта пояснили: инфекцию выявили у трех спортсменов и двух тренеров.

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16 августа первый вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев объяснил постановление главного санитарного врача, который возвращает масочный режим в Казахстане. По его словам, он предназначен только для медработников.