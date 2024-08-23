Отправят ли детей в Казахстане с 15 сентября на дистанционное обучение – ответ санврачей
Как заявили санврачи, "информация, распространяемая в мессенджерах о том, что с 15 сентября детей отправят на дистанционное обучение и в учреждениях вводится масочный режим, не соответствует действительности".
"Ежегодно утверждается постановление главного государственного санитарного врача РК, которое предусматривает проведение профилактических и противоэпидемических мероприятий в период эпидемического сезона. Согласно постановлению, с 15 сентября текущего года начнется проведение вакцинации против гриппа. Масочный режим вводится только для работников медицинских организаций", – подчеркнули корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе КСЭК.
В ведомстве отметили, что подробно с постановлением можно ознакомиться на сайте Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК по ссылке.
"Призываем всех граждан доверять достоверной информации из официальных источников".Пресс-служба КСЭК МЗ РК
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