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Необычная улица с более чем 100 пешеходными знаками появилась в Атырау

Необычная улица, 100 пешеходных знаков, Атырау, фото - Новости Zakon.kz от 23.08.2024 18:33 Фото: Zakon.kz/Динара Канбетова
Необычная улица с более чем 100 пешеходными знаками появилась в пригородном селе Еркынкала-2. Жители в недоумении, а чиновники уверяют, что работы были выполнены согласно проектно-сметной документации (ПСД), передает корреспондент Zakon.kz.

Еркынкалинцы в недоумении, почему такое огромное количество дорожных знаков для пешеходов появилось только на одной улице их небольшого села. Местные успели прозвать в шутку эту местность "пешеходной".

"Эти знаки появились относительно недавно, они на каждом шагу, при этом на проезжей части дороги нет "зебры". Поэтому машины несутся, игнорируя пешеходов. По идее, улица носит название "шестая улица", но мы все называем ее "пешеходной". Нам эти знаки не нужны, вместо них пусть сделают "лежачих полицейских", от них хоть толк есть. А сейчас эти знаки просто бесполезны, к тому же смех вызывают", – говорит одна из жительниц села Еркынкала-2 Сауле Ескаирова.
Атырау, дорога, пешеходные знаки, 100 пешеходных знаков, фото - Новости Zakon.kz от 23.08.2024 18:33

Фото: Zakon.kz/Динара Канбетова

По словам ответственных специалистов, на этой улице предстоит еще много работы. Что касается количества знаков, то они были установлены, как было указано в ПСД.

"Каждый стоящий здесь дорожный знак был указан в проектно-сметной документации, поэтому подрядная компания установила их согласно документам. С их стороны все сделано правильно. Работа все еще продолжается. В завершение будут нарисованы специальные полосы. Потом мы примем данный объект", – разъяснил главный специалист городского отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог Куанышбек Кабдыгали.

Совершенно не ясно, на чем основывалась разработка ПСД, и какая была необходимость устанавливать знаки через каждый метр, но ясно одно, что после нанесения разметок автодорога может превратиться в сплошную "зебру".

Ранее Zakon.kz рассказывал о том, как приводят в порядок набережную в Атырау после масштабного паводка.

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