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Набережную в Атырау приводят в порядок после масштабного паводка – фоторепортаж

Как сейчас выглядит набережная в Атырау после паводка , фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2024 12:54 Фото: Zakon.kz
О паводке на реке Урал уже ничего не напоминает, полопавшиеся мешки, уложенные вдоль защитных ограждений у водоема, убраны. Но что еще надо сделать, чтобы набережная – притягательное место для горожан и гостей региона – снова стала прежней, выяснил Zakon.kz.

При угрозе затопления большой водой волонтерами и работниками многих компаний, организаций было уложено колоссальное количество мешков – почти пять миллионов. Тысячи атыраусцев посчитали своим долгом принять в этом участие, люди боялись, что город затопит, как это случилось с Кульсары. Целыми семьями после работы ссыпали землю в мешки и складывали у ограждения набережной. В некоторых местах в центре города такие защитные сооружения стоят до сих пор.

Как выглядит набережная в Атырау после паводка , фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2024 12:54

Фото: Zakon.kz

На набережной большое количество мешкотары под воздействием высокой температуры разрушилось, из них вываливался грунт. Уборкой стали заниматься три предприятия. В ряде мест санитарную очистку проводили вручную, экскаваторам было не подобраться. Мешкотару отвозили в пригородный карьер, откуда и брали землю. Горожане торопили с уборкой, так как от лопавшихся мешков поднималась пыль, да и обувь пачкалась, соответственно, прогулки по набережной доставляли неудобства.

Набержную в Атырау приводят в порядок , фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2024 12:54

Фото: Zakon.kz

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"Да, теперь набережную хорошо очистили, претензий нет. Видел, даже обычными вениками работали, правда, в некоторых местах все еще лежат единичные полупустые мешки и огромные коряги, вытащенные из воды. Набережная у Урала для нас отличная отдушина, так как здесь прохладно, река красивая, немало зеленых, ухоженных насаждений. Люблю здесь гулять с детьми. До паводка эта территория имела разметки, то есть там были обозначены места для пешеходов и для велосипедистов. Очень хотелось бы все это вернуть", – житель Атырау Александр Астахов.
Набережную в Атырау приводят в порядок , фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2024 12:54

Фото: Zakon.kz

Корреспонденту Zakon.kz пресс-секретарь акимата города Атырау Гасырбек Толеген пояснил, что территорию протяженностью 16 км от мешкотары очистили, осталось убрать бревна, тем не менее, на набережной еще немало дел.

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Набережная в Атырау после масштабного паводка , фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2024 12:54

Фото: Zakon.kz

"Мешки убрали, теперь надо сделать другую работу. На набережной на правом берегу Урала местами брусчатка пришла в негодность, и все потому, что там работала спецтехника. Сейчас городской отдел ЖКХ готовит проектно-сметную документацию для восстановления поврежденных участков, но точное их количество пока не определено. Из воды будут извлекать и сухие деревья", – рассказал Гасырбек Толеген.
Чиновники приводят в порядок набережную в Атырау , фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2024 12:54

Фото: Zakon.kz

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Режим ЧС в регионе пока еще действует. Атыраусцы надеются, что в скором времени ничего не будет напоминать о тех непростых днях, когда каждый день они с тревогой следили за сводками о прибытии паводковой воды, и тогда на набережной не красотами здешними любовались, а фиксировали ее подъем.

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