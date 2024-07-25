Набережную в Атырау приводят в порядок после масштабного паводка – фоторепортаж
При угрозе затопления большой водой волонтерами и работниками многих компаний, организаций было уложено колоссальное количество мешков – почти пять миллионов. Тысячи атыраусцев посчитали своим долгом принять в этом участие, люди боялись, что город затопит, как это случилось с Кульсары. Целыми семьями после работы ссыпали землю в мешки и складывали у ограждения набережной. В некоторых местах в центре города такие защитные сооружения стоят до сих пор.
Фото: Zakon.kz
На набережной большое количество мешкотары под воздействием высокой температуры разрушилось, из них вываливался грунт. Уборкой стали заниматься три предприятия. В ряде мест санитарную очистку проводили вручную, экскаваторам было не подобраться. Мешкотару отвозили в пригородный карьер, откуда и брали землю. Горожане торопили с уборкой, так как от лопавшихся мешков поднималась пыль, да и обувь пачкалась, соответственно, прогулки по набережной доставляли неудобства.
Фото: Zakon.kz
"Да, теперь набережную хорошо очистили, претензий нет. Видел, даже обычными вениками работали, правда, в некоторых местах все еще лежат единичные полупустые мешки и огромные коряги, вытащенные из воды. Набережная у Урала для нас отличная отдушина, так как здесь прохладно, река красивая, немало зеленых, ухоженных насаждений. Люблю здесь гулять с детьми. До паводка эта территория имела разметки, то есть там были обозначены места для пешеходов и для велосипедистов. Очень хотелось бы все это вернуть", – житель Атырау Александр Астахов.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
"Мешки убрали, теперь надо сделать другую работу. На набережной на правом берегу Урала местами брусчатка пришла в негодность, и все потому, что там работала спецтехника. Сейчас городской отдел ЖКХ готовит проектно-сметную документацию для восстановления поврежденных участков, но точное их количество пока не определено. Из воды будут извлекать и сухие деревья", – рассказал Гасырбек Толеген.
Фото: Zakon.kz
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