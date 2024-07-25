Набережную в Атырау приводят в порядок после масштабного паводка – фоторепортаж

О паводке на реке Урал уже ничего не напоминает, полопавшиеся мешки, уложенные вдоль защитных ограждений у водоема, убраны. Но что еще надо сделать, чтобы набережная – притягательное место для горожан и гостей региона – снова стала прежней, выяснил Zakon.kz.

При угрозе затопления большой водой волонтерами и работниками многих компаний, организаций было уложено колоссальное количество мешков – почти пять миллионов. Тысячи атыраусцев посчитали своим долгом принять в этом участие, люди боялись, что город затопит, как это случилось с Кульсары. Целыми семьями после работы ссыпали землю в мешки и складывали у ограждения набережной. В некоторых местах в центре города такие защитные сооружения стоят до сих пор.

Фото: Zakon.kz

На набережной большое количество мешкотары под воздействием высокой температуры разрушилось, из них вываливался грунт. Уборкой стали заниматься три предприятия. В ряде мест санитарную очистку проводили вручную, экскаваторам было не подобраться. Мешкотару отвозили в пригородный карьер, откуда и брали землю. Горожане торопили с уборкой, так как от лопавшихся мешков поднималась пыль, да и обувь пачкалась, соответственно, прогулки по набережной доставляли неудобства.

Фото: Zakon.kz

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"Да, теперь набережную хорошо очистили, претензий нет. Видел, даже обычными вениками работали, правда, в некоторых местах все еще лежат единичные полупустые мешки и огромные коряги, вытащенные из воды. Набережная у Урала для нас отличная отдушина, так как здесь прохладно, река красивая, немало зеленых, ухоженных насаждений. Люблю здесь гулять с детьми. До паводка эта территория имела разметки, то есть там были обозначены места для пешеходов и для велосипедистов. Очень хотелось бы все это вернуть", – житель Атырау Александр Астахов.