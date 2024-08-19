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Грозовые дожди, град и шквал: погода в Казахстане на 20 августа

синоптики предоставили прогноз погоды, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2024 20:30 Фото: pexels
В "Казгидромете" рассказали, какой будет погода на территории Казахстана во вторник, 20 августа 2024 года, сообщает Zakon.kz.

По данным синоптиков, под влиянием северо-западного циклона на большей части Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды.

"Ожидаются дожди с грозами, градом и шквалом, на севере, в центре страны – сильные дожди. Лишь на западе, юге, юго-востоке республики ожидается погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на севере, северо-западе страны – ночью и утром туман". РГП "Казгидромет"

Синоптики рассказали, днем в Атырауской области ожидается сильная жара. В Атырауской области, в Абайской области, на севере Улытауской области, на востоке, в центре Западно-Казахстанской, на западе, юго-востоке Мангистауской, на северо-западе Восточно-Казахстанской области сохранится высокая пожарная опасность.

В Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской областях, на западе, севере Алматинской, на северо-западе, в центре Мангистауской, на юго-западе, юге, северо-востоке Атырауской, на юге, в центре Восточно-Казахстанской, на востоке, юге Карагандинской областей, на юге Улытауской области, на западе, северо-западе, юге Абайской области сохранится, на юге Западно-Казахстанской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее синоптики рассказали о погоде на 20 по 22 августа 2024 года в городах республиканского значения.

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