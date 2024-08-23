Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте с 24 по 26 августа

Алматы, тучи, дождливая погода, вид на город, фото - Новости Zakon.kz от 23.08.2024 17:36 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В РГП "Казгидромет" корреспонденту Zakon.kz рассказали, чего ожидать от погоды с 24 по 26 августа 2024 года жителям Астаны, Алматы и Шымкента.

В Астане:

  • 24 августа – переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер западный, северо-западный 9- 14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +9+11°С, днем +15+17°С;
  • 25 августа – переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер северо-западный, северный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +9+11°С, днем +18+20°С;
  • 26 августа – переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер северо-западный, северный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +9+11°С, днем +20+22°С.

В Алматы:

  • 24 августа – переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8, при грозе порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +28+30°С;
  • 25 августа – переменная облачность, ночью дождь, гроза. Ветер северо-западный 3-8, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°С, днем +25+27°С;
  • 26 августа – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +26+28°С.

В Шымкенте:

  • 24 августа – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13, днем порывы 15- 20 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем +32+34°С;
  • 25 августа – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +14+16°С, днем +28+30°С;
  • 26 августа – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +28+30°С.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 23.08.2024 17:36
Дожди с грозами накроют большую часть Казахстана
, фото - Новости Zakon.kz от 23.08.2024 17:36

Подробнее о том, какой будет погода в Казахстане осенью 2024 года, можете узнать по ссылке.

Читайте также

Шокирующие факты в детских садах Акмолинской области
Шокирующие факты выявили в детских садах Акмолинской области
УДО Муратхана Токмади: суд вынес решение
Убийство банкира: апелляционный суд пересматривает обращение об УДО Муратхана Токмади
На страже вашего комфорта: по всему миру с Tele2/Altel
На страже вашего комфорта: по всему миру с Tele2/Altel
Динара Халдарова
Казгидромет Астана Погода Алматы Шымкент 2024 год Грозы Прогноз погоды
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Дистанционное обучение, удаленное обучение, учеба на дому, онлайн-обучение, дистанционная, школьники, обучение из дома
Отправят ли детей в Казахстане с 15 сентября на дистанционное обучение – ответ санврачей
Ферросплав, кража, Абайская область
Отправленный в Индию и Японию ферросплав на 370 млн тенге украли в Казахстане
Серебро и золото в астрологии
Каким знакам зодиака нельзя носить серебро, а каким – золото
Астана, Курбан айт, Минтруда и социальной защиты населения
Дадут ли казахстанцам день отдыха из-за отмены выходного на Курбан айт
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: