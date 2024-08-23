Какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте с 24 по 26 августа

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

В РГП "Казгидромет" корреспонденту Zakon.kz рассказали, чего ожидать от погоды с 24 по 26 августа 2024 года жителям Астаны, Алматы и Шымкента.

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