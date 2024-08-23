Какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте с 24 по 26 августа
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В РГП "Казгидромет" корреспонденту Zakon.kz рассказали, чего ожидать от погоды с 24 по 26 августа 2024 года жителям Астаны, Алматы и Шымкента.
В Астане:
- 24 августа – переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер западный, северо-западный 9- 14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +9+11°С, днем +15+17°С;
- 25 августа – переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер северо-западный, северный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +9+11°С, днем +18+20°С;
- 26 августа – переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер северо-западный, северный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +9+11°С, днем +20+22°С.
В Алматы:
- 24 августа – переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8, при грозе порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +28+30°С;
- 25 августа – переменная облачность, ночью дождь, гроза. Ветер северо-западный 3-8, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°С, днем +25+27°С;
- 26 августа – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +26+28°С.
В Шымкенте:
- 24 августа – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13, днем порывы 15- 20 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем +32+34°С;
- 25 августа – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +14+16°С, днем +28+30°С;
- 26 августа – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +28+30°С.
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