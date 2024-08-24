Победившая рак груди павлодарка вышла из тюрьмы

23 августа из колонии в Абайской области освободилась 45-летняя жительница города Павлодара, которая, отбывая срок за кражу часов и денег, смогла вылечиться от рака молочной железы, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба МВД страны, с июля 2023 года женщина отбывала наказание в женской колонии Абайской области. При осмотре у медицинских работников появилось подозрение на рак молочной железы. Для подтверждения диагноза сотрудники учреждения начали проводить полное медицинское обследования. Диагноз был подтвержден, в октябре месяце того же года в онкологической больнице города Семей ей была сделана операция по удалению груди.

Так, по июнь 2024 года женщина проходила курсы соответствующей терапии. Благодаря принятым мерам ей удалось выздороветь.

"Я справилась с этой болезнью и думаю, что дальше все будет хорошо. Дома меня ждут двое сыновей. Теперь, преодолев трудности, я уверена, что у нас будет совсем другая жизнь", – поделилась женщина.

Фото: пресс-служба МВД РК

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