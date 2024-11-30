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Спустя двадцать лет в Семее вновь открыли детскую железную дорогу

детская железная дорога, фото - Новости Zakon.kz от 30.11.2024 16:36 Фото: акимат Абайской области
На территории обновленного острова Бейбітшілік в Семее торжественно открыли новую детскую железную дорогу – один из главных символов возрождения городских традиций и развития туристической инфраструктуры, сообщает Zakon.kz.

Пространство охватывает детские игровые, спортивные площадки. На всех площадках установлены новые тренажеры.

"История детской железной дороги началась 4 августа 1979 года. Ее запустили на острове имени Кирова. Открытие было приурочено ко Дню железнодорожника. Но, как и многие инфраструктурные объекты того времени, дорога не выдержала испытания временем. Уже к середине 1990-х годов она была закрыта, а к 2000 году полотно дороги было полностью разобрано местными жителями", – напомнили в пресс-службе акимата региона.

Спустя более двух десятилетий детскую железную дорогу восстановили. О планах возродить ее аким региона Нурлан Уранхаев заявлял еще 5 июня 2023 года.

детская железная дорога, фото - Новости Zakon.kz от 30.11.2024 16:36

Фото: акимат Абайской области

Железная дорога будет проходить по живописным местам острова, предлагая пассажирам возможность насладиться уникальными природными ландшафтами и красивыми видами на реку Иртыш. На первом этапе ее протяженность составит около двух км – от моста на остров до Биологического центра.

детская железная дорога, фото - Новости Zakon.kz от 30.11.2024 16:36

Фото: акимат Абайской области

В каждом вагоне длиной 12 метров предусмотрено 32 сидячих места. Если популярность маршрута возрастет, будет возможность заказать дополнительные вагоны.

Ранее председатель Национального банка РК Тимур Сулейменов рассказал, сколько денег могут начислить на счета детей в рамках проекта "Нацфонд – детям" в январе 2025 года.

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