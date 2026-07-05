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Общество

Зелень придает городу душу: в Астане открыли новое общественное пространство

Астана , фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2026 13:31 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
В Астане 5 июля 2026 года в рамках празднования Дня города открыли новое общественное пространство "Алтын Шар". Сквер площадью более одного гектара появился по просьбе жителей, а его центральным элементом стал необычный монумент, передает корреспондет Zakon.kz.

Смех детей, сладкая вата, музыка и десятки жителей всех возрастов – именно такой атмосферой встретило астанчан новое общественное пространство "Алтын Шар", открывшееся в преддверии День города.

Астана , фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2026 13:31

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Пока малыши играли с аниматорами и угощались сладостями, родители неспешно прогуливались по новым аллеям, а представители старшего поколения уже обживали скамейки в тени молодых деревьев. Новое пространство сразу стало местом, где встретились сразу несколько поколений.

Астана , фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2026 13:31

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Как рассказал аким района "Нура" города Астаны Ришат Турдыбеков, новый сквер площадью более одного гектара расположен на пересечении проспекта Туран и улицы Керей, Жанибек хандар. Проект был реализован совместными усилиями районного акимата и инвестора, который выполнил работы по благоустройству и освещению, тогда как район обеспечил озеленение территории.

Астана , фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2026 13:31

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

По словам Ришата Турдыбекова, работа над проектом началась еще в прошлом году, однако его история гораздо длиннее.

"С прошлого года мы занимались этим вопросом. Этот земельный участок три года жители "Алтын шара", активисты, отстаивали в судах, выиграли. И сделали его сквером, общественным пространством. Мы совместно с жителями, активистами реализовали этот проект. И сегодня вы сами видите наглядно, что получилось", – дополнил он.
Астана , фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2026 13:31

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Как отметил аким района, именно мнение горожан определило концепцию нового пространства. Несколько лет назад в этом квартале уже были благоустроены дворовые территории, которые сегодня почти полностью обеспечены детскими площадками, спортивными зонами и необходимой инфраструктурой. Поэтому жители попросили создать здесь не очередную игровую площадку, а спокойную зеленую территорию для прогулок и отдыха.

Астана , фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2026 13:31

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

"Мы хотели сделать тихую прогулочную зону для молодых мам с колясками, чтобы аксакалы и апашки могли спокойно отдыхать в терренкурной зоне. У жителей уже есть спортивные площадки и игровые комплексы, поэтому возник запрос именно на сквер", – рассказал Ришат Турдыбеков.
Астана , фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2026 13:31

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

По его словам, создание подобных общественных пространств станет продолжением комплексного благоустройства района. Сейчас одновременно ведется строительство девяти новых скверов, вскоре откроется общественное пространство "Четыре сезона" возле "Хан Шатыра", а национальная компания "КазМунайГаз" благоустраивает более пяти гектаров территории возле сквера "Ракета".

"Мы активно работаем вместе с инвесторами и частными компаниями. Глава государства неоднократно говорил, что бизнес должен нести социальную ответственность. Именно благодаря такому взаимодействию удается реализовывать подобные проекты", – отметил аким района.
Астана , фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2026 13:31

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

По его словам, при благоустройстве особое внимание уделяется не только качественному покрытию и комфортной городской среде, но и озеленению.

"Брусчатка и благоустройство – это комфорт, отсутствие грязи и пыли. А озеленение – это легкие города. Именно зелень придает городу душу", – подчеркнул он.
Астана , фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2026 13:31

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Особое внимание посетителей привлек необычный бетонный монумент, установленный в центре общественного пространства. Его автор – архитектор Мухтар Сембин. По его словам, композиция вдохновлена лентой Мёбиуса, символизирующей бесконечность, и одновременно отражает жизненный путь человека.

"Вселенная бесконечна – непонятно, где она начинается и где заканчивается. А человеку отведен короткий путь, который он должен пройти достойно. Абай говорил, что во всем нужно руководствоваться сердцем, разумом и силой. Именно эта идея легла в основу монумента", – рассказал архитектор.
Астана , фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2026 13:31

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Пока композиция не имеет окончательного названия. Изначально рассматривался вариант, связанный со сквером дорожников. По словам Сембина Мухтара, монумент одновременно символизирует бесконечную дорогу, которую строят дорожники, и жизненный путь каждого человека.

Работа над объектом еще продолжается. В ближайшее время архитекторы планируют доработать бетонные формы, придать им более выразительный скульптурный вид, а также рассматривают возможность установить в центре фигуру человека с лопатой – как символ уважения к труду дорожных рабочих, озеленителей и сотрудников коммунальных служб.

Астана , фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2026 13:31

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

На разработку концепции ушло около трех месяцев, еще семь-восемь месяцев заняло строительство. Причем проект создавался в постоянном диалоге с жителями района. Архитектор рассказал, что во время обсуждений людям показывали различные варианты благоустройства, однако большинство выступило против большого количества площадок и спортивных объектов, попросив оставить максимум зелени и мест для спокойного отдыха.

Астана , фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2026 13:31

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

По словам Сембина Мухтара, идея монумента во многом вдохновлена творчеством всемирно известного архитектора Захи Хадид. Он отметил, что современная архитектура должна выполнять сразу несколько функций, а не быть лишь объектом для созерцания.

"Это не просто скульптура, на которую посмотрели и пошли дальше. Здесь можно присесть, собраться компанией, покататься на роликах или велосипеде. Внутри может выступить музыкант или спикер. По сути, это небольшой амфитеатр – тихий островок среди городской суеты", – пояснил архитектор.
Астана , фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2026 13:31

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

По его словам, после завершения всех работ общественное пространство станет не только местом для прогулок, но и новой точкой притяжения жителей района, где можно будет отдыхать, встречаться и проводить небольшие общественные мероприятия.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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