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Орлы с перебитыми крыльями, подстреленные лебеди и раненые волки стали обитателями мини-зоопарка в Актобе

Животные, фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2024 01:50 Фото: diapazon.kz
Возникший на станции юных натуралистов по ул. Кунаева актюбинский мини-зоопарк стал единственным пристанищем для многих животных и птиц, ранее попавших в беду, сообщает Zakon.kz.

Как передает городская газета "Диапазон", никто из их подопечных в дикой природе не выживет. Однако сейчас мини- зоопарк уже не принимает животных, потому что у них больше нет возможности.

Так, на станции живут более 10 орлов. Большинство из них попали под колеса машин, у них сломаны крылья и они больше не смогут летать. Есть птица, которая обгорела в пожаре. Была надежда, что орел сможет летать, когда отрастут новые перья, но этого не случилось. Так он остался у юннатов.

Зоопарк, фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2024 01:50

Фото: diapazon.kz

Два лебедя летом живут в открытом загоне. Один из них был подстрелен и бродил по городу, пока не упал в траншею. Его достали, свозили к ветеринару и передали на станцию. Второй лебедь попал в нефтяные отходы в 2019 году. Неравнодушные люди заметили птицу: вытащили, как могли отмыли и отдали натуралистам. Оба лебедя не летают.

Зоопарк, фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2024 01:50

Фото: diapazon.kz

Также на станции живут два волка: Грей и Барон. Это так называемые канадские черные волки. Одного из них выкупила актюбинка, так как в противном случае его собирались затравить собаками. Второго нашли на улице и приняли за собаку. Но по мере роста его происхождение вызывало сомнения. Он тоже попал в беду. Ему в шею врос ошейник, а снять его волк не давал, никого не подпускал к себе. Пришлось подключаться волонтерам. Рана была такой глубокой, что была видна гортань. Его выходили и передали натуралистам.

По информации волонтеров, скорее всего, эти два волка – братья, а был еще третий. Его продавали на интернет-площадке, но где он сейчас, они не знают. Кто и зачем привез животных в город, тоже неизвестно. Выпускать волков на волю нельзя, у них сложные социальные связи. В стаю их все равно не примут, поэтому они вернутся к людям, так как ничего больше не знают. Кроме того, их окрас нетипичен для региона.

А в Государственном региональном природном парке "Кызылсай" в Мангистауской области фотоловушки зафиксировали устюртского архара, орла, сову, степную кошку, белого волка, джейрана, лису и других краснокнижников.

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