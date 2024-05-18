Избил жену из-за потери ключей: жителя Павлодара арестовали на пять суток
На ранее опубликованных кадрах мужчина кричит на женщину, лежащую на скамейке, и наносит внушительные удары. Судя по монологу мужчины, его жена потеряла ключи и он не может попасть домой. Примечательно, что после произошедшего потерпевшая отказалась писать заявление.
Несмотря на это, полицией по факту семейного скандала в отношении супруга возбуждено административное производство.
Уже 17 мая 2024 года специализированным судом по административным правонарушениям города Павлодара рассмотрено административное дело в отношении жителя города Павлодара Б. по факту совершения мелкого хулиганства (ч.1 ст. 434 КоАП).
"В судебном заседании было установлено, что житель Павлодара Б., 16 мая 2024 года около 02:00, находясь в общественном месте, в ходе словесного конфликта со своей супругой выражался нецензурной бранью, проявляя при этом неуважение к окружающим, нарушая общественный порядок и спокойствие физических лиц".Пресс-служба специализированного суда по административным правонарушениям Павлодара
Вина доказана его признательными показаниями, показаниями супруги, инспектора полиции, а также видеозаписью.
"По результатам рассмотрения дела суд Б. признал виновным и назначил административное взыскание в виде административного ареста сроком на пять суток".Пресс-служба специализированного суда по административным правонарушениям Павлодара
Постановление в законную силу не вступило.
На днях в подъезде жилого дома Алматы мужчина жестоко избил бывшую супругу на глазах у двух парней. Подозреваемого задержали и поместили в изолятор временного содержания Департамента полиции.