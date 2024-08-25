В Астане закрыли проезды еще к нескольким остановкам общественного транспорта

Проезды к нескольким остановочным пунктам закрыли в Астане в связи с дорожным ремонтом, сообщает Zakon.kz.

В столичном центре мониторинга и оперативного реагирования рассказали, что временно автобусы не останавливаются на "БЦ Бахус" на улице Конституции.

Фото: акимат Астаны

"Маршруты № 5, 5А, 6, 20, 33, 72 временно не осуществляют посадку и высадку пассажиров на этом остановочном пункте", – уточнили в центре.

Также временно отсутствуют остановки на "ЖК Шығыс", "БЦ Мечта", "ЖК Кулагер" по улице Сыганак, где проходят маршруты автобусов № 17, 29, 29А, 42, 44, 49, 56, 61, 63, 202.

Фото: акимат Астаны

Ранее сообщалось, что в Астане из-за дорожных работ временно изменили сразу семь автобусных маршрутов.