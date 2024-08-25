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Казахстанцам обещают дожди 26 августа: их не будет только в западных и южных регионах

Дождь, дожди, ливень, ливни, пасмурность, пасмурная погода, фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2024 17:54 Фото: unsplash
В "Казгидромете" рассказали, какой будет погода на территории Казахстана в понедельник, 26 августа 2024 года, сообщает Zakon.kz.

По данным синоптиков, на большей части страны сохранится неустойчивый характер погоды, ожидаются дожди с грозами. Отсутствие осадков прогнозируют лишь на западе и юге республики.

"В целом по стране ожидается усиление ветра. На севере, северо-западе, востоке, в центре страны – временами туман", – рассказали в "Казгидромет".

В Абайской и Улытауской областях, а также на западе, востоке, в центре Западно-Казахстанской, в центре, на юго-востоке Атырауской, на западе, юго-востоке, северо-востоке Мангистауской, на северо-западе, в центре Кызылординской, на севере Жетысуской области, на северо-западе, востоке, в центре Карагандинской, на юге Актюбинской областей сохранится высокая пожарная опасность.

В Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, Атырауской областях, на севере Алматинской, на северо-западе, юге, в центре Мангистауской, на юге, в центре Восточно-Казахстанской, на юге Карагандинской, на юге, юго-востоке Западно-Казахстанской областей, на юге Улытауской области, на западе, северо-западе, юге Абайской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее синоптики рассказали о погоде с 24 по 26 августа 2024 года в городах республиканского значения.

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