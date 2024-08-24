Алматинские школьники завоевали призовые места на соревнованиях по робототехнике в США

Последние новости о достижениях алматинских школьников в этой сфере были озвучены на брифинге Региональной службы коммуникаций, сообщает Zakon.kz.

В акимате Алматы напомнили, что при Управлении молодежной политики функционируют 100 досуговых центров, воспитанники которых регулярно занимают призовые места на республиканских и международных соревнованиях.

Только за последний месяц более 100 ребят из Алматы приняли участие в соревнованиях по робототехнике, в том числе 24 школьника выступили на международном чемпионате в США, где завоевали призовые места.

"В Лос-Анджелесе, штат Калифорния, прошел Robo Tourney International Championship 2024, где наши воспитанники показали отличные результаты. Соревнования собрали более 200 талантливых школьников из разных стран мира. Команды из Алматы продемонстрировали высокий уровень подготовки и умение конкурировать на международной арене", – отметили на брифинге.

Руководитель отдела социализации молодежи и поддержки молодежных инициатив Управления молодежной политики Нурсултан Беккайров подчеркнул, что досуговые центры предоставляют уникальную возможность для развития талантов и способствуют социальной адаптации подростков и молодежи.

"Работа досуговых центров проводится на микроучастках, по месту жительства посредством организации занятий в различных кружках и секциях. На базе 100 досуговых центров на постоянной и бесплатной основе работают кружки и секции, основной контингент которых составляет молодежь в возрасте от 14 до 18 лет. Более 12 000 человек, в том числе подростки и молодежь из социально уязвимых слоев населения, посещают кружки и секции при досуговых центрах", – рассказал он.

В акимате добавили, что в 2024 году продолжается работа по модернизации деятельности досуговых центров. Их деятельность децентрализована по районам, открываются новые направления, обновляется оборудование и создаются все условия для всестороннего развития молодежи.

Ранее сообщалось, что казахстанские школьники завоевали две золотые, серебряную и бронзовую медали на Европейской юношеской олимпиаде по информатике EJOI-2024 в Молдове.

