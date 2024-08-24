Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Алматинские школьники завоевали призовые места на соревнованиях по робототехнике в США

Школьники , фото - Новости Zakon.kz от 24.08.2024 14:47 Фото: акимат Алматы
Последние новости о достижениях алматинских школьников в этой сфере были озвучены на брифинге Региональной службы коммуникаций, сообщает Zakon.kz.

В акимате Алматы напомнили, что при Управлении молодежной политики функционируют 100 досуговых центров, воспитанники которых регулярно занимают призовые места на республиканских и международных соревнованиях.

Только за последний месяц более 100 ребят из Алматы приняли участие в соревнованиях по робототехнике, в том числе 24 школьника выступили на международном чемпионате в США, где завоевали призовые места.

"В Лос-Анджелесе, штат Калифорния, прошел Robo Tourney International Championship 2024, где наши воспитанники показали отличные результаты. Соревнования собрали более 200 талантливых школьников из разных стран мира. Команды из Алматы продемонстрировали высокий уровень подготовки и умение конкурировать на международной арене", – отметили на брифинге.

Руководитель отдела социализации молодежи и поддержки молодежных инициатив Управления молодежной политики Нурсултан Беккайров подчеркнул, что досуговые центры предоставляют уникальную возможность для развития талантов и способствуют социальной адаптации подростков и молодежи.

"Работа досуговых центров проводится на микроучастках, по месту жительства посредством организации занятий в различных кружках и секциях. На базе 100 досуговых центров на постоянной и бесплатной основе работают кружки и секции, основной контингент которых составляет молодежь в возрасте от 14 до 18 лет. Более 12 000 человек, в том числе подростки и молодежь из социально уязвимых слоев населения, посещают кружки и секции при досуговых центрах", – рассказал он.

В акимате добавили, что в 2024 году продолжается работа по модернизации деятельности досуговых центров. Их деятельность децентрализована по районам, открываются новые направления, обновляется оборудование и создаются все условия для всестороннего развития молодежи.

Ранее сообщалось, что казахстанские школьники завоевали две золотые, серебряную и бронзовую медали на Европейской юношеской олимпиаде по информатике EJOI-2024 в Молдове.

Читайте также

общежитие, Алматы
Три новых общежития для студентов открыли в Алматы
Земля
Не использующийся по назначению участок в Шымкенте вернули государству
Рыбалка
Рыбалку в луже устроили жители Петропавловска
Ирина Мишура
Алматы Казахстан США 2024 год Хорошие новости Роботы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Дистанционное обучение, удаленное обучение, учеба на дому, онлайн-обучение, дистанционная, школьники, обучение из дома
Отправят ли детей в Казахстане с 15 сентября на дистанционное обучение – ответ санврачей
Концерт
Андрей Губин впервые за 19 лет вышел на сцену
гороскоп, знаки зодиака
Субботний гороскоп для всех знаков зодиака
Джей Ло, Бен Аффлек
Джей Ло назвала причину развода с Беном Аффлеком
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: