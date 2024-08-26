Лето не отступает: новая волна жары надвигается на Казахстан

Синоптики рассказали корреспонденту Zakon.kz о том, какой будет погода в Казахстане в ближайшие трое суток – с 27 по 29 августа 2024 года.

По данным РГП "Казгидромет", в южных и юго-восточных областях республики ожидается понижение температуры воздуха до +22+30°С. При этом прогнозируется также постепенное повышение температуры воздуха:

днем в западных регионах до +27+35°С;

в северо-западных областях до +20+30°С;

на севере до +17+25°С;

в центре до +18+28°С;

на востоке страны основной фон температуры +18+28°С.

"На большей части Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами, сильные дожди ожидаются 29 августа на севере, юге и юго-востоке республики... По Казахстану прогнозируется усиление ветра, на севере, юге и юго-востоке страны шквал и град. В ночные и утренние часы в северных и восточных областях ожидается туман", – уточнили синоптики.

Согласно прогнозу, погода без осадков ожидается лишь на западе страны.

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