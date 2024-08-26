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Лето не отступает: новая волна жары надвигается на Казахстан

Сильная жара, жара, жарко, тепло, лето, жаркое лето, высокая температура, термометр, измерение температуры, прогноз погоды, погода летом, летняя жара, зной, солнце, знойное лето, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2024 12:51 Фото: freepik
Синоптики рассказали корреспонденту Zakon.kz о том, какой будет погода в Казахстане в ближайшие трое суток – с 27 по 29 августа 2024 года.

По данным РГП "Казгидромет", в южных и юго-восточных областях республики ожидается понижение температуры воздуха до +22+30°С. При этом прогнозируется также постепенное повышение температуры воздуха:

  • днем в западных регионах до +27+35°С;
  • в северо-западных областях до +20+30°С;
  • на севере до +17+25°С;
  • в центре до +18+28°С;
  • на востоке страны основной фон температуры +18+28°С.
"На большей части Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами, сильные дожди ожидаются 29 августа на севере, юге и юго-востоке республики... По Казахстану прогнозируется усиление ветра, на севере, юге и юго-востоке страны шквал и град. В ночные и утренние часы в северных и восточных областях ожидается туман", – уточнили синоптики.

Согласно прогнозу, погода без осадков ожидается лишь на западе страны.

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Подробнее о том, какой будет погода в Казахстане осенью 2024 года, можете узнать по ссылке.

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