Похолодание и сильные дожди надвигаются на Казахстан

Прогнозом погоды по Казахстану на ближайшие трое суток – с 3 по 5 сентября 2024 года – поделились синоптики с корреспондентом Zakon.kz.

Из него следует, что погода преимущественно без осадков ожидается на западе и юге республики.

"На большей части Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами, на севере, востоке республики временами – сильные дожди, ночью 3 сентября на востоке страны ожидаются осадки (дождь, снег)... По республике прогнозируется усиление ветра. В ночные и утренние часы в северных и восточных областях – туман, на поверхности почвы заморозки до -2°С". РГП "Казгидромет"

По данным гидрометцентра, ожидается также постепенное понижение температуры днем:

на северо-западе, севере и в центре республики до +8+15°С,

на юге до +20+28°С.

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