В Астане изменят условия бесплатного проезда на автобусах
Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Пресс-служба компании City Transportation Systems (CTS) 5 августа сделала заявление к пассажирам общественного транспорта Астаны, сообщает Zakon.kz.
Согласно сообщению, теперь в столице для бесплатного проезда школьников и льготников вместо транспортных карт планируют ввести виртуальные проездные карты.
"Валидацию можно будет осуществить с помощью сканирования QR-кодов, прикладыванием телефона к валидатору и другими удобными способами. Таким образом, не нужно будет носить с собой транспортные карты".Пресс-служба CTS
Также сказано, что выпуск и оформление виртуальной карты будет осуществляться онлайн.
Пользователям не нужно посещать специализированную кассу для ее оформления.
"Более подробная информация о порядке оформления и использования виртуальных карт, а также о сроках запуска проекта будет доступна в ближайшее время".Пресс-служба CTS
Напомним, в Астане стоимость проезда в общественном транспорте с 1 августа повысилась с 90 до 110 тенге.
Что касается Алматы, то проезд в общественном транспорте – в автобусах, метро и троллейбусах – подорожал с 3 августа. Стоимость повысилась со 100 до 120 тенге.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript