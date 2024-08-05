В Астане изменят условия бесплатного проезда на автобусах

Пресс-служба компании City Transportation Systems (CTS) 5 августа сделала заявление к пассажирам общественного транспорта Астаны, сообщает Zakon.kz.

Согласно сообщению, теперь в столице для бесплатного проезда школьников и льготников вместо транспортных карт планируют ввести виртуальные проездные карты.

"Валидацию можно будет осуществить с помощью сканирования QR-кодов, прикладыванием телефона к валидатору и другими удобными способами. Таким образом, не нужно будет носить с собой транспортные карты". Пресс-служба CTS

Также сказано, что выпуск и оформление виртуальной карты будет осуществляться онлайн.

Пользователям не нужно посещать специализированную кассу для ее оформления.

"Более подробная информация о порядке оформления и использования виртуальных карт, а также о сроках запуска проекта будет доступна в ближайшее время". Пресс-служба CTS

Напомним, в Астане стоимость проезда в общественном транспорте с 1 августа повысилась с 90 до 110 тенге.

Что касается Алматы, то проезд в общественном транспорте – в автобусах, метро и троллейбусах – подорожал с 3 августа. Стоимость повысилась со 100 до 120 тенге.