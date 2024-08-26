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В Алматы продолжат отключать воду

Кран с водой, вода, водоснабжение, система водоснабжения, отсутствие воды, отключение воды, потребление воды, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2024 16:21 Фото: pexels
В Алматы в связи с плановыми профилактическими работами по замене технологического оборудования системы водоснабжения 29 августа ограничат подачу воды в одном из районов, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации "Алматы су", с 9:00 до 20:00 29 августа будут введены временные ограничения по подаче воды в жилые дома и иные здания, расположенные в контуре улиц:

Алмалинский район: Богенбай батыра – Айтиева – Гоголя – Розыбакиева.

"Временные ограничения холодного водоснабжения в названных городских секторах необходимы для обеспечения безопасности плановых работ. Просим с пониманием отнестись к вынужденным временным неудобствам. Диспетчерская служба ГКП "Алматы су": 274-66-66", – обратились в организации.

Также 27 августа в Бостандыкском и Алмалинском районах частично отключат воду.

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