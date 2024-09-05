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Жителей южной части Алматы предупредили об отключении воды

Жилые дома, жилой дом, многоквартирные дома, многоквартирный дом, жилье, квартира, новостройка, новостройки, точечная застройка, фото - Новости Zakon.kz от 05.09.2024 09:49 Фото: Zakon.kz
В Алматы в связи с плановыми профилактическими работами по замене технологического оборудования и вводом новых объектов водоснабжения отключат воду в Медеуском районе, сообщает Zakon.kz.

В "Алматы Су" 5 сентября предупредили, что 6 сентября с 09:00 до 20:00 введут временные ограничения по подаче воды в жилые дома и иные здания, расположенные в Медеуском районе в контуре пр. аль-Фараби – ул. Капарова – Құрмет – Тайманова, в том числе:

  • ЖК "Ак Бота", ЖК "Тау Шатыр", ЖК "Esentai River Townhouse", ЖК "Tau House", ЖК "Blackberry Hills" , ЖК "Ideal Residence", ЖК "La Verde", ЖК "Bloom House";
  • ул. Ахмедьярова, Жаркентская, Искандерова, Иванилова, ул. Тайманова, ул. Игишева, ул. Жамакаева, ул. Нурлыбаева, ул. Баранского, 4-я, 5-я, 6-я улицы,

Кроме того, в период проведения плановых работ ожидается понижение давления воды по следующим улицам: ул. Жукова, ул. Манаева, ул. Затаевича, ул. Карибжанова, ЖК Есентай сити пр. аль-Фараби, 116.

"Временные ограничения холодного водоснабжения в названном городском секторе необходимы для обеспечения безопасности плановых работ. Просим с пониманием отнестись к вынужденным временным неудобствам", – обратились в "Алматы Су".

4 сентября алматинцев предупредили о перекрытии на три дня ул. Ескараева в Бостандыкском районе.

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