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Казахстанские полицейские показали, как орудуют щипачи

Автовокзал Сайран, междугородние автобусы, межгород, междугородние перевозки, пассажиры , фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2024 03:58 Фото: Zakon.kz
Полицейские Алматы показали на видео, как орудуют щипачи. Они подготовили специальный репортаж, наглядно показывающий, как действуют карманные воры и посоветовали, как не стать их жертвой, сообщает Zakon.kz.

Сюжет ролика разворачивается в общественном транспорте, где обычно и происходит большая часть карманных краж.

По словам полицейских, нерасторопность граждан только на руку злоумышленникам.

"В этом ролике мы показали, как крадут из чужих карманов телефоны, кошельки и дали совет, куда лучше спрятать ценное имущество. Этот видеопродукт рассчитан для широкой аудитории без возрастных ограничений".Начальник департамента полиции г. Алматы Куатбек Науатов

Стражи порядка пояснили, что детям – школьникам и студентам, также не лишним будет узнать о мерах сохранности своего имущества, особенно в многолюдных местах, поскольку и они нередко становятся объектом преступного посягательства со стороны любителей легкой наживы.

Ранее были названы распространенные схемы воровства бюджетных средств в школах и детских садах.

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