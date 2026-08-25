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Финансы

На силовой блок увеличили, адмрасходы урезали: проект трехлетнего бюджета представил глава Минфина

Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана , фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2026 11:43 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Министр финансов Мади Такиев на заседании правительства 25 августа 2026 года представил проект закона о республиканском бюджете на 2027–2029 годы, передает корреспондент Zakon.kz.

Мади Такиев отметил, что законопроект сформирован на основе Прогноза социально-экономического развития страны.

"Его основные параметры на 2027 год: поступления – 25,6 трлн тенге, или 12,9% к ВВП. Гарантированный трансферт из Национального фонда – 2,4 трлн тенге. Целевой трансферт из Национального фонда – 2 трлн тенге. Эти средства будут сконцентрированы на критически важных объектах и проектах общестранового значения. Дефицит бюджета в 2027 году планируется 2,3% к ВВП. Расходы составят 30,2 трлн тенге с увеличением на 2,5 трлн тенге к плану текущего года", – добавил министр.

По его словам, ресурсы будут направляться на выполнение государственных обязательств, развитие экономики, регионов и человеческого капитала.

"Расходы социальной сферы на 2027 год запланированы в объеме 10 трлн 544 млрд тенге (в общем объеме расходов – 34,9%). В проекте бюджета учтены изменения количества получателей и индексация социальных выплат. На обеспечение необходимого уровня социальной поддержки населения дополнительно предусмотрено 739 млрд тенге. Расходы бюджета на поддержку реального сектора экономики составят 3 трлн 892 млрд тенге (доля в общем объеме расходов – 12,9%.), что на 507 млрд тенге больше уровня текущего года", – сообщил глава Минфина.

Увеличение расходов связано, по его словам, с продолжением реализации крупных инфраструктурных проектов.

"На силовой блок предусмотрены 3,3 трлн тенге, с увеличением на 257 млрд тенге к плану текущего года. На содержание административных государственных органов предусмотрено 787 млрд тенге. При этом сокращение административных расходов не создает рисков для выполнения государственными органами возложенных на них функций и принятых государственных обязательств. Учтены расходы на обеспечение деятельности Курултая и Қазақстан Халық Кеңесі", – резюмировал Такиев.

Ранее заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин поделился прогнозом по накоплениям средств в Национальном фонде.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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