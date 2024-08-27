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Может ли взрыв на НПЗ в Омске привести к дефициту топлива в Казахстане

АЗС, бензоколонка, заправка, бензин, автозаправка, цены на бензин, стоимость бензина , фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2024 14:54 Фото: Zakon.kz
Министр энергетики Алмасадам Саткалиев на пресс-конференции в правительстве 27 августа 2024 года рассказал, может ли взрыв и пожар на Омском НПЗ отразиться на поставках топлива в Казахстан, сообщает Zakon.kz.

По словам главы Минэнерго, в этом году удалось сформировать уникальный запас по всем видам топлива – по всем видам бензинов, авиакеросина, дизельному топливу.

"В период повышенного потребления нефтепродуктов, это, как правило, либо посевные, либо уборочные работы, возрастает потребность Казахстана в дизельном топливе. Мы его импортируем из Российской Федерации. Никаких проблем, ограничений с российской стороны в настоящее время нет. Все контракты выполняются в полном объеме. Но в настоящее время мы полностью закрываем внутренний рынок за счет производства нефтепродуктов внутри страны", – заявил он.

Саткалиев добавил, что в Казахстане впервые за многие годы на всех нефтеперерабатывающих заводах в полном объеме проводятся капитальные и текущие ремонты.

"Мы уже завершили ремонт на Шымкентском, Павлодарском нефтеперерабатывающих заводах, планируем выйти с текущим ремонтом в Атырау в октябре текущего года, на месяц. При этом мы понимаем, что мы сформируем все необходимые запасы, чтобы казахстанцы не испытывали потребности в базовых (видах топлива. – Прим. ред.). С Омским заводом – это вопрос коммерческих поставок. Как правило, заключаются контракты с крупными компаниями – владельцами заводов, с основными поставщиками нефтепродуктов – "Лукойл", "Нефть", "Газпром нефть". Пока с их стороны никаких проблем и ограничений в поставках на рынок Казахстана нет", – заверил глава Минэнерго.

1 августа 2024 года сообщалось, что крупный пожар вспыхнул на территории нефтезавода в Омске.

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