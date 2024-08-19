Штаб по борьбе с терроризмом распространил предупреждение
Фото: Контртеррористический комитет
19 августа Актюбинский областной оперативный штаб по борьбе с терроризмом обратился к жителям города Актобе, сообщает Zakon.kz.
Так, 20 августа в области планируется проведение планового антитеррористического учения.
"Учебное мероприятие будет максимально приближено к боевым условиям, с различными элементами сложности", – говорится в сообщении штаба.
Граждан попросили отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям и выполнять законные требования государственных органов. Также казахстанцев призвали соблюдать меры безопасности.
В мае антитеррористические учения прошли в Абайской и Жамбылской областях.
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