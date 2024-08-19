Штаб по борьбе с терроризмом распространил предупреждение

19 августа Актюбинский областной оперативный штаб по борьбе с терроризмом обратился к жителям города Актобе, сообщает Zakon.kz.

Так, 20 августа в области планируется проведение планового антитеррористического учения.

"Учебное мероприятие будет максимально приближено к боевым условиям, с различными элементами сложности", – говорится в сообщении штаба.

Граждан попросили отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям и выполнять законные требования государственных органов. Также казахстанцев призвали соблюдать меры безопасности.

В мае антитеррористические учения прошли в Абайской и Жамбылской областях.