Движение автотранспорта ограничили в Усть-Каменогорске
Фото: Zakon.kz
В Усть-Каменогорске сегодня, 25 сентября 2024 года, проводится антитеррористическое учение. Об этом заявили в Восточно-Казахстанском областном оперативном штабе по борьбе с терроризмом, сообщает Zakon.kz.
Из релиза следует, что в ходе учения будут отработаны вопросы оперативного реагирования на различные сценарии развития обстановки на объектах, уязвимых в террористическом отношении.
"В этих целях предусмотрены определенные ограничительные меры, в том числе по перекрытию движения автотранспорта. Просим жителей и гостей города отнестись с пониманием к данному мероприятию, соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования задействованных государственных органов".Восточно-Казахстанский областной оперативный штаб по борьбе с терроризмом
Ранее мы писали, что алматинцев призвали не беспокоиться при звуках выстрелов и взрывов. Причина – тактико-специальные учения "Коргау-2024", которые пройдут в южной столице 26 сентября 2024 года.
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