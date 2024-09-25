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Движение автотранспорта ограничили в Усть-Каменогорске

Паркинг, знак парковки, машины, автомобили , фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2024 17:48 Фото: Zakon.kz
В Усть-Каменогорске сегодня, 25 сентября 2024 года, проводится антитеррористическое учение. Об этом заявили в Восточно-Казахстанском областном оперативном штабе по борьбе с терроризмом, сообщает Zakon.kz.

Из релиза следует, что в ходе учения будут отработаны вопросы оперативного реагирования на различные сценарии развития обстановки на объектах, уязвимых в террористическом отношении.

"В этих целях предусмотрены определенные ограничительные меры, в том числе по перекрытию движения автотранспорта. Просим жителей и гостей города отнестись с пониманием к данному мероприятию, соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования задействованных государственных органов".Восточно-Казахстанский областной оперативный штаб по борьбе с терроризмом

Ранее мы писали, что алматинцев призвали не беспокоиться при звуках выстрелов и взрывов. Причина – тактико-специальные учения "Коргау-2024", которые пройдут в южной столице 26 сентября 2024 года.

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