Свыше 26 тысяч новых рабочих мест появится в Казахстане

Трудоустройство такого количества граждан страны станет возможным в результате создания кластеров высокого передела, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы правительства страны, на сегодняшний день правительством утвержден перечень из 17 крупных проектов с объемом инвестиций более 15 трлн тенге. Ожидается, что их реализация принесет ряд значительных экономических результатов.

Фото: пресс-служба правительства РК

Фото: пресс-служба правительства РК

В числе перспектив:

создание более 26 тыс. новых рабочих мест;

увеличение экспорта на шесть трлн тенге;

обеспечение импортозамещения на сумму более 1,5 трлн тенге.

"Эти меры также способствуют созданию высокотехнологичных производств, повышению квалификации местных кадров и заключению оффтейк-контрактов с отечественными производителями", – говорится в сообщении.

Ранее в Минфине озвучили, как планируется распределить республиканский бюджет.