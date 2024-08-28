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Законодательство РК

Свыше 26 тысяч новых рабочих мест появится в Казахстане

Центр занятости населения, поиск работы, работа, биржа труда, рынок труда , фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2024 08:12 Фото: primeminister.kz
Трудоустройство такого количества граждан страны станет возможным в результате создания кластеров высокого передела, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы правительства страны, на сегодняшний день правительством утвержден перечень из 17 крупных проектов с объемом инвестиций более 15 трлн тенге. Ожидается, что их реализация принесет ряд значительных экономических результатов.

Рабочие места, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2024 08:12

Фото: пресс-служба правительства РК

Экономика, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2024 08:12

Фото: пресс-служба правительства РК

В числе перспектив:

  • создание более 26 тыс. новых рабочих мест;
  • увеличение экспорта на шесть трлн тенге;
  • обеспечение импортозамещения на сумму более 1,5 трлн тенге.
"Эти меры также способствуют созданию высокотехнологичных производств, повышению квалификации местных кадров и заключению оффтейк-контрактов с отечественными производителями", – говорится в сообщении.

Ранее в Минфине озвучили, как планируется распределить республиканский бюджет.

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