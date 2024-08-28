Свыше 26 тысяч новых рабочих мест появится в Казахстане
Фото: primeminister.kz
Трудоустройство такого количества граждан страны станет возможным в результате создания кластеров высокого передела, сообщает Zakon.kz.
По данным пресс-службы правительства страны, на сегодняшний день правительством утвержден перечень из 17 крупных проектов с объемом инвестиций более 15 трлн тенге. Ожидается, что их реализация принесет ряд значительных экономических результатов.
Фото: пресс-служба правительства РК
Фото: пресс-служба правительства РК
В числе перспектив:
- создание более 26 тыс. новых рабочих мест;
- увеличение экспорта на шесть трлн тенге;
- обеспечение импортозамещения на сумму более 1,5 трлн тенге.
"Эти меры также способствуют созданию высокотехнологичных производств, повышению квалификации местных кадров и заключению оффтейк-контрактов с отечественными производителями", – говорится в сообщении.
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