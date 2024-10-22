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Утеря диплома или аттестата: все, что нужно знать казахстанцам

Диплом, дипломы, выпускники вузов, вручение дипломов , фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2024 17:17 Фото: gov.kz
В НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" сегодня, 22 октября 2024 года, поделились хорошей новостью, касающейся утери или порчи документа об образовании, сообщает Zakon.kz.

В госкорпорации отметили, что получить дубликаты о высшем, послевузовском образовании, техническом и профессиональном, а также об основном среднем и общем среднем образовании можно через:

  • ЦОНы;
  • портал электронного правительства.
"Для получения услуги необходимо предоставить в ЦОН заявление на имя руководителя учебного заведения с изложением обстоятельств утери или других причин, а также, при необходимости, предоставить документ, подтверждающий смену фамилии. Для получения дубликата школьного аттестата потребуется свидетельство о рождении (в случае рождения до 2008 года). Если заявитель несовершеннолетний – необходимо удостоверение личности родителя".НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан"

В "Правительстве для граждан" уточнили, что услуга предоставляется бесплатно.

"Срок оказания – 15 рабочих дней", – заключили в госкорпорации.

Ранее сообщалось, что график работы дежурных спецЦОНов меняется в Казахстане.

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