Утеря диплома или аттестата: все, что нужно знать казахстанцам

В НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" сегодня, 22 октября 2024 года, поделились хорошей новостью, касающейся утери или порчи документа об образовании, сообщает Zakon.kz.

В госкорпорации отметили, что получить дубликаты о высшем, послевузовском образовании, техническом и профессиональном, а также об основном среднем и общем среднем образовании можно через:

ЦОНы;

портал электронного правительства.

"Для получения услуги необходимо предоставить в ЦОН заявление на имя руководителя учебного заведения с изложением обстоятельств утери или других причин, а также, при необходимости, предоставить документ, подтверждающий смену фамилии. Для получения дубликата школьного аттестата потребуется свидетельство о рождении (в случае рождения до 2008 года). Если заявитель несовершеннолетний – необходимо удостоверение личности родителя". НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан"

В "Правительстве для граждан" уточнили, что услуга предоставляется бесплатно.

"Срок оказания – 15 рабочих дней", – заключили в госкорпорации.

Ранее сообщалось, что график работы дежурных спецЦОНов меняется в Казахстане.