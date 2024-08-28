Полиция планирует увеличить количество видеокамер в Астане

Заместитель начальника Управления местной полицейской службы ДП Астаны Канат Нысантаев на брифинге 28 августа 2024 года рассказал о планах увеличить количество видеокамер в столице, чтобы снизить факты вандализма, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Спикер подчеркнул, что Департаментом полиции города принимаются меры по обеспечению принципа "нулевой терпимости" к любым нарушениям законности.

"В текущем году в рамках реализации принципа "нулевой терпимости" составлено 52 187 протоколов. В марте прошлого года в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях введена статья 147-1, устанавливающая ответственность за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества", – сообщил Канат Нысантаев.

По его данным, c момента введения нормы в действие привлечено к административной ответственности 187 правонарушителей, из них 112 лиц оштрафованы на сумму свыше 7,5 млн тенге, 67 лиц подвергнуты административному аресту.

"Одновременно с этим по статье 434 ("Мелкое хулиганство". – Прим. ред.) Кодекса РК об административных правонарушениях к административной ответственности привлечено более 1 тыс. лиц, из них 665 лиц оштрафованы на сумму свыше 44 млн тенге, 331 лицо подвергнуто административному аресту. Одной из причин роста преступлений в общественных местах и на улицах является увеличение численности населения, соответственно, возросло количество многоквартирных жилых домов, объектов малого, среднего бизнеса", – дополнил Канат Нысантаев.

В целях предупреждения вандализма спикер предложил увеличить количество видеокамер по Астане, а именно – в густонаселенных местах, также, исходя из потребности, добавить уличное освещение и проводить разъяснительные работы с населением.

6 августа 2024 года стало известно, что камеры наблюдения с искусственным интеллектом появились в Алматы и Атырау.