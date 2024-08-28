Власти планируют запретить грузовикам ездить в часы пик в Астане

Как в Астане собираются контролировать соблюдение веса грузовиков и о вводимых для них ограничениях рассказал столичный аким Женис Касымбек, сообщает Zakon.kz.

Об этом он написал на своей странице в Instagram.

"Большинство водителей тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств не соблюдает весовые параметры по грузу. К примеру, вместо 25 тонн могут везти до 100 тонн груза, а то и больше. Это создает ряд неудобств: как самим участникам дорожного движения, так и оказывает колоссальную нагрузку на дороги. Как вы знаете, в сентябре в столице запускается автоматизированная система взвешивания автотранспорта", – рассказал аким.

Он отметил, что система уже функционирует в тестовом режиме. Автоматизированная система взвешивания (АСИ) установлена на основных въездах в город: со стороны г. Павлодар, Караганда, Костанай, Кокшетау, Косшы, а также поселков Караоткель и Малотимофеевка.

"За последний месяц было зафиксировано уже более 10 тысяч нарушений. Данная система позволит улучшить контроль за соблюдением весовых норм грузовых автомобилей, общий уровень транспортной инфраструктуры города, создать более благоприятные условия для передвижения других участников дорожного движения. Сегодня встретились с представителями Министерства транспорта РК, полиции города, компании-перевозчиков и строительных компаний. Обсудили меры по контролю за соблюдением веса грузовиков. Планируем ввести ограничения на передвижение тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств в часы пик", – заявил Женис Касымбек.

По его данным, к примеру, допустимая масса тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств не должна превышать:

трехосные (за исключением сочлененных автобусов категории М3) – 25 тонн;

четырехосные, в том числе с двумя управляемыми осями, – 32 тонны;

пятиосные – 38 тонн;

с шестью и более осями – 44 тонны.

Общий вес включает в себя как вес самого груза, так и автотранспорта.

В случае перевеса им будет грозить штраф до 3 миллионов 700 тысяч тенге. Размеры штрафов зависят от степени превышения массы на ось и могут варьироваться от 40 МРП (147 тыс. 680 тенге) до 1000 МРП (3 млн 692 тыс. тенге) в зависимости от типа предпринимательства – малого, среднего или крупного. В связи с этим перевозчикам настоятельно рекомендуется внимательно следить за соблюдением весовых параметров, чтобы избежать административных штрафов", – заключил аким.

Ранее сообщалось, что прокуратура Астаны обратилась к водителям. Подробнее можно узнать здесь.

