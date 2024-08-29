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Детская облбольница Костаная страдает из-за недостатка финансирования

Пустая палата, больница, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2024 08:06 Фото: akorda.kz
В детской облбольнице Костаная из-за недофинансирования сложилась критическая ситуация. Руководство заявило, что уже несколько месяцев ФСМС не выплачивает средства, сообщает Zakon.kz.

По информации kstnews.kz, ФСМС – единственный источник финансирования Костанайской детской областной больницы, которая из-за долгого капремонта испытывает трудности.

На сегодня кредиторская задолженность медучреждения составляет свыше 600 млн тенге. Основная сумма – 154,8 млн тенге – налоги. 221 млн – задолженность за лекарственные средства и изделия медицинского назначения. 80,6 млн тенге – коммунальные услуги.

Коммунальщики через суд за просрочку платежей уже увеличили эту сумму за счет миллионной пени. Сложившуюся ситуацию рассматривали на заседании Совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции при областной Палате предпринимателей "Атамекен". Именно сюда обратилось ТОО "СтройСервисЭксперт".

Это предприятие обеспечивает пациентов детской областной больницы (порядка трехсот ребят) питанием. На сегодня задолженность медучреждения перед ТОО – порядка 50 млн тенге, начиная с мая. В августе предприятию дважды заплатили по пять миллионов тенге. Но этого недостаточно.

По информации заместителя директора ТОО "СтройСервисЭксперт" Мейрама Кудайбергенова, у предприятия из-за неоплаченных больницей услуг образовалась задолженность, в том числе налоговая. Предприниматель охарактеризовал ситуацию как критическую.

На заседании Совета по защите прав предпринимателей присутствовала представитель областного филиала ФСМС, руководитель отдела планирования, анализа исполнения и прогнозирования медицинской помощи Айсулу Абишева. По ее словам, все дело в недоработках новой информационной системы, которую Фонд начал внедрять с начала года. К делу должна подключиться прокуратура.

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