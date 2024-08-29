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Программа "Таза Қазақстан": в Актюбинской области состоялась акция "Памятник – история страны"

В Актюбинской области состоялась акция &quot;Памятник – история страны&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2024 12:57 Фото: акимат Актюбинской области
В рамках программы "Таза Қазақстан" в Актюбинской области 29 августа состоялась акция "Ескерткіш – ел тарихы" ("Памятник – история страны").

Молодежь региона приняла активное участие в данной акции. По словам лидера молодежной организации "Жас Инвент" Даны Жусип: "Мы считаем своим долгом внести свой вклад в сохранение культурно-исторического наследия, памяти о великих деятелях нашего народа. Эту работу мы будем продолжать".

Главная цель акции – привлечь внимание жителей области к вопросам сохранения культурно-исторического наследия.

В Актюбинской области состоялась акция "Памятник – история страны", фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2024 12:57

Фото: акимат Актюбинской области

В Актюбинской области ведется плановая работа по реставрации памятников, восстановлению их первоначального облика. Ведь благодаря им сохраняется связь с прошлым и передается наследие будущим поколениям.

Акция "Ескерткіш – ел тарихы" прошла у памятника-обелиска воинам-интернационалистам и Мемориала жертвам голода и политических репрессий.

В Актюбинской области состоялась акция "Памятник – история страны", фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2024 12:57

Фото: акимат Актюбинской области

Активисты молодежной организации "Жас Инвент" убрали мусор на территории вокруг памятников, а подрядные организации поменяли потрескавшуюся облицовочную плитку, обновили освещение памятника.

В Актюбинской области состоялась акция "Памятник – история страны", фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2024 12:57

Фото: акимат Актюбинской области

Акция по ремонту, благоустройству и уборке территории вокруг памятников прошла во всех районах области.

Всего в Актюбинской области насчитывается 863 памятника, включенных в государственный реестр. Из них 9 – республиканского, остальные – местного значения. Есть также археологические памятники – 669, памятники монументального искусства – 58, памятники градостроительства и архитектуры – 87, ансамбли – 6, сакральные объекты – 43. Кроме того, в списке предварительного учета объектов историко-культурного наследия зарегистрирован 1431 объект.

В Актюбинской области состоялась акция "Памятник – история страны", фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2024 12:57

Фото: акимат Актюбинской области

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