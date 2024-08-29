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Порядка 20 лет посвятил здравоохранению акмолинский хирург Антон Жук

Порядка 20 лет посвятил здравоохранению акмолинский хирург Антон Жук, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2024 18:28 Фото: из личного архива героя
Хирургия является одной из самых сложных направлений сферы здравоохранения. Хирург выполняет очень ответственную и кропотливую работу, ведь от него зависит дальнейшая жизнь и здоровье пациента.

Врач хирургического отделения Акмолинской областной многопрофильной больницы Антон Михайлович за 18 лет практики успешно прооперировал сотни пациентов, вернув им здоровье и полноценную жизнь. Преданный своему делу доктор с большой буквы, профессионал своего дела ответственно подходит к выполнению своего долга и продолжает улучшать навыки с каждым годом. В отделении хирургии пациенты, поступающие в плановом и экстренном порядке, получают весь спектр хирургического лечения. В больнице есть все необходимое для оказания квалифицированной медицинской помощи.

"С начала года в хирургическом отделении областной больницы проведено порядка 700 операций, из них плановых – 323 и экстренных – 348. К тому же, в прошлого года внедрена операция лапароскопическое минигастрошунтирование для пациентов с морбидным ожирением. В среднем в неделю у нас проводится от 20 до 30 операций. На сегодняшний день в отделении трудятся семь врачей. После операции все пациенты находятся под нашим контролем, даже после выписки мы с ними на связи, в случае если у них возникнут какие-то проблемы либо вопросы. В нашем отделении проводятся все виды хирургических операций, где врачи стараются максимально сохранить не только органы пациента, но и все функции организма", – подчеркнул Антон Михайлович.

Он отметил, что для проведения операций широко используются методы "быстрой мобилизации", "быстрой хирургии" и "минимально-инвазивной хирургии".

"Операции, проведенные с использованием данных технологий, отличаются минимальным реабилитационным периодом, а также практически нулевым процентом осложнений, что позволяет пациентам как можно скорее вернуться в привычное жизненное русло. Благодаря достижениям современной науки, методика лапароскопии поднялась на совершенно новый уровень. С ее помощью специалисты могут проводить тщательное обследование любых отделов брюшной полости, минимально травмируя ткани и проводя трансляцию изображения".Антон Жук

Антон Михайлович поделился, что никогда не жалел о сделанном выборе профессии.

"Ни в чем другом, кроме медицины, себя не представляю. Конечно, наша профессия требует больших физических и эмоциональных ресурсов, но, когда ты находишься на своем месте и любишь свое дело, сложности не так сильно заметны. За годы практики было много трудных, интересных и клинических случаев. В целом, могу сказать, что работа у нас динамичная, интересная и полезная для общества, где необходимо постоянно развиваться. Медицина и хирургия, в частности, не стоит на месте. Постоянно появляются новые методы лечения, оперативного вмешательства, внедряется новое медицинское оборудование. Всегда есть чему и у кого учиться. Для этого есть курсы повышения квалификации, мастер-классы, научно-практические конференции, в которых мы с коллегами активно принимаем участие", – акцентировал хирург.

По словам спикера, в медицине нет простых и несложных специальностей, и в первую очередь необходимо поставить правильный диагноз, затем выбрать необходимый, оптимальный метод и объем оперативного вмешательства, контролировать период восстановления в послеоперационном периоде. На каждом из этих этапов могут возникать сложности и трудности. Совместно с врачами других специальностей хирурги их преодолевают. Как оказалось, первую самостоятельную операцию Антон Жук провел в Кокшетау.

"Первая самостоятельная операция была уже здесь, в Кокшетау. До этого только ассистировал. Это был аппендицит, под чутким руководством старшего хирурга. Конечно, было очень волнительно, каждый хирург через это проходит, никто не рождается со скальпелем в руке. Когда пациент выписывается и уходя говорит тебе спасибо, желает здоровья тебе и твоим близким, этого достаточно. А ты сам получаешь удовольствие и удовлетворение от проделанной работы", – резюмировал Антон Михайлович.

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