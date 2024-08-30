В Актобе показали, как выглядит 38-метровый фонтан за 454 миллиона

Фото: скриншот gazeta_diapazon

Жители Актобе с нетерпением ожидают запуска музыкального фонтана, который расположен в центральном парке города. Его открытие состоится 31 августа в 20:30, сообщает Zakon.kz.

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