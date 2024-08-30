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В Актобе показали, как выглядит 38-метровый фонтан за 454 миллиона

фонтан, Актобе, фото - Новости Zakon.kz от 30.08.2024 11:05 Фото: скриншот gazeta_diapazon
Жители Актобе с нетерпением ожидают запуска музыкального фонтана, который расположен в центральном парке города. Его открытие состоится 31 августа в 20:30, сообщает Zakon.kz.

По информации издания "Диапазон", строительство сооружения обошлось в 454 миллиона тенге. На открытии фонтана горожанам обещают яркое лазерное и огненное шоу.

"Высота струи фонтана будет достигать 38 метров. В фонотеке 40 мелодий, вода будет двигаться в ритме музыки, – рассказал Талгат Наурызов, специалист отдела ЖКХ.

Ранее сообщалось, что открытие нового фонтана городские власти планируют в сентябре или октябре 2024 года. 

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Актобе 2024 год Вода Фонтаны
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