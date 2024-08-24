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Фонтан за 454 миллиона тенге пообещали жителям Актобе

Фонтан, фото - Новости Zakon.kz от 24.08.2024 07:50 Фото: diapazon.kz
Открытие нового фонтана городские власти планируют в сентябре или октябре этого года, сообщает Zakon.kz.

По просьбам обеспокоенных завершением лета горожан, корреспонденты городской газеты "Диапазон" побывали в парке 21 августа. С их слов, работы шли полным ходом. Рабочих много и каждый был занят своим делом. В числе предстоящих работ: установка светомузыкального фонтанного оборудования с лазерным и огненным шоу, а также аудиосистемой.

Город продолжает активно участвовать в акции "Таза Қазақстан".

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