Фонтан за 454 миллиона тенге пообещали жителям Актобе

Открытие нового фонтана городские власти планируют в сентябре или октябре этого года, сообщает Zakon.kz.

По просьбам обеспокоенных завершением лета горожан, корреспонденты городской газеты "Диапазон" побывали в парке 21 августа. С их слов, работы шли полным ходом. Рабочих много и каждый был занят своим делом. В числе предстоящих работ: установка светомузыкального фонтанного оборудования с лазерным и огненным шоу, а также аудиосистемой.

Город продолжает активно участвовать в акции "Таза Қазақстан".