Неожиданно забивший фонтан выше девятиэтажки принес разрушения карагандинцам

12 августа в Караганде сотрудникам коммунальной компании пришлось извиняться перед жителями. Во время гидравлических испытаний из-под земли забил мощнейший фонтан, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, технический фонтан бил выше девятиэтажного дома. Пока дефектный участок не обесточили, водой залило дороги и дворы.



Отмечается, что людей об испытаниях предупреждали, но такого явно никто не ожидал. Жители жалуются, что камни прилетали в окна, а поднятая потоком плита повредила припаркованную рядом машину. Ее владелец теперь должен пройти экспертизу, чтобы получить компенсацию.

"На данный момент дефектный участок отключен, установлено ограждение, произведена откачка воды с подтопленных территорий. Устранение данного дефекта взято в план работы. ТОО "Теплотранзит Караганда" приносит свои извинения за причиненные неудобства. Уважаемые карагандинцы, во избежание несчастных случаев и порчи личного имущества в период испытаний запрещается нахождение вблизи трубопроводов тепловых сетей, граждан и их транспортных средств". Замглавного инженера ТОО "Теплотранзит Караганда" Нурлан Рахимбеков

Ранее, в июне, в Астане из канализационного люка тоже забил мощный фонтан.