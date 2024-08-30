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Какая погода ожидает казахстанцев в последний день лета

Дождь, дожди, ливень, ливни, пасмурность, пасмурная погода, фото - Новости Zakon.kz от 30.08.2024 17:36 Фото: unsplash
В РГП "Казгидромет" рассказали, какой будет погода на территории Казахстана в субботу, 31 августа 2024 года, сообщает Zakon.kz.

По данным синоптиков, атмосферные фронтальные разделы сохранят неустойчивый характер погоды на большей части территории Казахстана: пройдут дожди с грозами.

"На западе и юго-востоке республики под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков. В целом в стране ожидается усиление ветра. На северо-западе, севере и в центре по ночам и в утренние часы прогнозируется туман", – говорится в сообщении.

В Абайской и Улытауской областях, на западе Западно-Казахстанской, в центре, на юго-востоке Атырауской, на северо-востоке, в центре Мангистауской, на северо-западе, в центре Кызылординской, на юге Актюбинской, на западе, севере, в центре Алматинской, на западе Восточно-Казахстанской, на западе, востоке Карагандинской областей, в северной половине Жетысуской области сохранится, на юге Костанайской, на западе, в центре Актюбинской области ожидается высокая пожарная опасность.

В Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, Атырауской, Мангистауской, Западно-Казахстанской областях, на юге Улытауской области, на западе, северо-западе, юге, в центре Абайской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее синоптики рассказали подробности о погоде в Астане, Алматы и Шымкенте в последний день лета – 31 августа 2024 года.

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