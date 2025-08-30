#АЭС в Казахстане
Общество

Чем удивит казахстанцев погода в последний день лета

Синоптики РГП "Казгидромет" предоставили прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды на территории Казахстана 31 августа 2025 года, сообщает Zakon.kz.

В последний день лета из-за влияния западного антициклона на западе, юге и юго-востоке сохранится погода без осадков.

"На остальной территории страны в связи с прохождением атмосферных фронтов пройдут дожди с грозами, возможен град, шквал", – говорится в сообщении.

По республике ожидается усиление ветра, на юго-западе, юге с пыльной бурей, на севере страны в ночные и утренние часы – туман.

Днем сильная жара до +35+37 градусов ожидается в Атырауской области и в Мангистауском регионе, где столбики термометров поднимутся до +38 градусов.

Ранее казахстанские синоптики озаботились вопросами глобального потепления, которое продолжает бить рекорды – все 10 экстремально теплых лет приходятся на текущее столетие. В РГП "Казгидромет" заявили, что территория нашей страны прогревается более значительными темпами, чем земной шар в среднем.

Андрей Дюсупов
