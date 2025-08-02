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Общество

Какие дороги перекрыты в Алматы 2 августа

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2 августа в Алматы на время перекроют некоторые улицы. Причина – средний ремонт дорог, сообщает Zakon.kz.

По данным Telegram-канала AlmatyJoly, до завершения работ по Пушкина от Райымбек батыра до Макатаева движение транспорта будет перекрыто в связи со строительством пешеходной аллеи. Это связано с реконструкцией тепловых сетей.

До 4 августа на пересечении Маркова и Бухар жырау движение будет перекрыто. Также по Айманова между Карасай батыра и Богенбай батыра движение будет перекрыто.

До 4 августа по Радостовца от Солодовникова до Жандосова будет закрыто движение. Причина – замена теплотрассы. Движение будет ограничено в обоих направлениях.

Ранее аэропорт Алматы обратился с важной информацией к пассажирам.

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Аксинья Титова
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