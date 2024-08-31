Улицу Керей-Жанибек хандар частично закрыли для движения в Астане

Из-за ремонта дорожного полотна в Астане перекрыли перекресток и участок улицы Керей-Жанибек хандар с 31 августа, сообщает Zakon.kz.

"Из-за ремонта с 31 августа по 1 сентября 2024 года полностью перекрыт перекресток улиц А. Бокейхана и Керей-Жанибек хандар", – рассказали в столичном Управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Также с 31 августа по 4 сентября частично перекрыто движение по Керей-Жанибек хандар на участке от улицы А. Бокейхана до улицы Туркестан. Движение организовано по одной из сторон.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут, чтобы исключить заторы на дорогах города.

Ранее стало известно, что Министерство транспорта подготовило проекты приказов, согласно которым несколько казахстанских дорог станут платными. Какие именно – читайте в материале Zakon.kz.