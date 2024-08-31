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Заморозки ожидаются в двух областях Казахстана в первый день осени

Заморозки ожидаются в двух областях Казахстана в первый день осени, фото - Новости Zakon.kz от 31.08.2024 16:40 Фото: unsplash
Синоптики рассказали, чего ждать казахстанцам от погоды в первый день осени – 1 сентября 2024 года, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", погода без осадков ожидается на западе и юго-востоке республики.

"На большей части территории Казахстана атмосферные фронтальные разделы по-прежнему сохранят неустойчивый характер погоды: ожидаются дожди с грозами, на востоке страны днем – сильные дожди, град, шквал... По республике ожидается усиление ветра. На северо-западе Казахстана в ночные и утренние часы прогнозируется туман. На севере Акмолинской, Северо-Казахстанской областей на поверхности почвы ожидаются заморозки -2°С", – говорится в прогнозе на воскресенье.

Согласно прогнозу, в Абайской, Улытауской, на западе Западно-Казахстанской, в центре, на востоке Атырауской, на северо-востоке, в центре Мангистауской, на северо-западе, в центре Кызылординской, на юге, западе, в центре Актюбинской, на западе, севере, в центре Алматинской, на западе Восточно-Казахстанской, на западе, востоке Карагандинской, на юге Костанайской, в северной половине Жетысуской области сохранится высокая пожарная опасность.

А в Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, Атырауской, Мангистауской, Западно-Казахстанской областях, на юге Улытауской, на западе, северо-западе, юге, в центре Абайской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

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Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в последний день лета и первые два дня осени – 31 августа и 1-2 сентября 2024 года.

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