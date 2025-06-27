Антикор показал особняк, изъятый у коррупционера
В ведомстве отметили, что по поручению президента все возвращаемые Антикоррупционной службой активы идут исключительно в пользу государства.
Видео было снято сегодня во время пресс-тура, в ходе которого журналистам, общественным активистам, блогерам, представителям гражданского общества были представлены социально значимые объекты, реализованные за счет активов, возвращенных в государственную собственность.
"Работа по возврату незаконно выведенных активов остается одной из важных задач агентства. Так, с 2022 года по настоящее время Антикоррупционной службой обеспечен возврат имущественных активов и денег государству на сумму свыше 1,15 трлн тенге. Возвращенные активы включают бизнес-центры, административные здания, коммерческие помещения, жилые дома, квартиры, объекты незавершенного строительства, земельные участки, люксовые автомобили и денежные средства", – подчеркнули в пресс-службе Агентства РК по противодействию коррупции.
К примеру, как уточнили в Антикоре,
– в Алматы:
- здание БЦ "Maisat" передано в собственность АО "Институт географии и водной безопасности";
- бизнес-центра "KaisarTower" стоимостью более 7,9 млрд тенге передано в распоряжение Казахского национального женского педагогического университета;
- на баланс РГУ "Казахская национальная академия искусств им. Т. Жургенова" передано административное здание стоимостью более 800 млн тенге;
– в Астане три особняка стоимостью более 5 млрд тенге переданы в КГУ "Кабинет психолого-педагогической коррекции" акимата Астаны для детей с инвалидностью.
"Антикоррупционной службой работа по возврату незаконно приобретенных активов продолжается", – заключили в пресс-службе.
23 июня в Агентстве РК по противодействию коррупции заявили, что с начала 2025 года было начато расследование порядка 30 уголовных дел по фактам легализации (отмывания) денег и иного имущества, полученных преступным путем.