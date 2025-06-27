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События

Антикор показал особняк, изъятый у коррупционера

Антикор показал особняк, изъятый у коррупционера, фото - Новости Zakon.kz от 27.06.2025 14:37 Фото: Telegram/antikornews
Пресс-служба Агентства Казахстана по противодействию коррупции 27 июня 2025 года опубликовала в своем Telegram-канале ролики, в которых показала особняк, изъятый у коррупционера, а также школу, построенную за счет активов, возвращенных государству, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве отметили, что по поручению президента все возвращаемые Антикоррупционной службой активы идут исключительно в пользу государства.

Видео было снято сегодня во время пресс-тура, в ходе которого журналистам, общественным активистам, блогерам, представителям гражданского общества были представлены социально значимые объекты, реализованные за счет активов, возвращенных в государственную собственность.

"Работа по возврату незаконно выведенных активов остается одной из важных задач агентства. Так, с 2022 года по настоящее время Антикоррупционной службой обеспечен возврат имущественных активов и денег государству на сумму свыше 1,15 трлн тенге. Возвращенные активы включают бизнес-центры, административные здания, коммерческие помещения, жилые дома, квартиры, объекты незавершенного строительства, земельные участки, люксовые автомобили и денежные средства", – подчеркнули в пресс-службе Агентства РК по противодействию коррупции.

К примеру, как уточнили в Антикоре,

– в Алматы:

  • здание БЦ "Maisat" передано в собственность АО "Институт географии и водной безопасности";
  • бизнес-центра "KaisarTower" стоимостью более 7,9 млрд тенге передано в распоряжение Казахского национального женского педагогического университета;
  • на баланс РГУ "Казахская национальная академия искусств им. Т. Жургенова" передано административное здание стоимостью более 800 млн тенге;

– в Астане три особняка стоимостью более 5 млрд тенге переданы в КГУ "Кабинет психолого-педагогической коррекции" акимата Астаны для детей с инвалидностью.

"Антикоррупционной службой работа по возврату незаконно приобретенных активов продолжается", – заключили в пресс-службе.

23 июня в Агентстве РК по противодействию коррупции заявили, что с начала 2025 года было начато расследование порядка 30 уголовных дел по фактам легализации (отмывания) денег и иного имущества, полученных преступным путем.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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