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Общество

В Алматы частично перекроют Кульджинский тракт: когда и где

Укладка асфальта, асфальтирование дорог, ремонт дорог, ремонт дороги, рабочие, асфальтоукладчики, машины для укладки асфальта, техника для дорожных работ, дорожно-ремонтные работы, дорожные работы, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2026 17:07 Фото: Zakon.kz
Из-за среднего ремонта участка Кульджинского тракта водителям придется столкнуться с временными трудностями. Об этом Zakon.kz стало известно из заявления пресс-службы акимата Алматы.

Так, с 20:00 24 июля до 08:00 27 июля 2026 года на участке от улицы Бухтарминская до границы города будет организовано реверсивное движение в связи с укладкой верхнего слоя асфальтобетона в рамках среднего ремонта дорожного покрытия.

карта, Алматы, перекрытие, ремонт, дороги, ограничения, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2026 17:07

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Участников дорожного движения попросили с пониманием отнестись к временным неудобствам, соблюдать требования временных дорожных знаков и скоростной режим.

"На ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки и стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации".Пресс-служба акимата Алматы

Ранее жителей города предупреждали, что в нижней части Алматы будет ограничено движение из-за ремонта теплосетей.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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