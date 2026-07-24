В Алматы частично перекроют Кульджинский тракт: когда и где

Из-за среднего ремонта участка Кульджинского тракта водителям придется столкнуться с временными трудностями. Об этом Zakon.kz стало известно из заявления пресс-службы акимата Алматы.

Так, с 20:00 24 июля до 08:00 27 июля 2026 года на участке от улицы Бухтарминская до границы города будет организовано реверсивное движение в связи с укладкой верхнего слоя асфальтобетона в рамках среднего ремонта дорожного покрытия.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Участников дорожного движения попросили с пониманием отнестись к временным неудобствам, соблюдать требования временных дорожных знаков и скоростной режим.

"На ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки и стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации". Пресс-служба акимата Алматы

Ранее жителей города предупреждали, что в нижней части Алматы будет ограничено движение из-за ремонта теплосетей.