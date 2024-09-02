Токаев: Многие проблемы в стране накапливались годами

Выступая 2 сентября 2024 года с Посланием народу Казахстана, глава государства Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на фундаментальные сдвиги, которые сегодня происходят в мире, сообщает Zakon.kz.

Президент подчеркнул, что "в условиях экономических, политических, климатических и множества других вызовов глобального и регионального масштаба нам приходится параллельно решать огромное количество как текущих, так и стратегических задач".

"Ресурсов на все, естественно, не хватает, и сиюминутного результата никто не обещает. Многие проблемы в стране накапливались годами. Мы, ничего не скрывая, открыто говорим все как есть. И как бы это ни было трудно, целенаправленно и системно решаем все вопросы. Предстоит большая работа. Обеспечение устойчивого социально-экономического прогресса, всестороннее раскрытие созидательного потенциала граждан, реальное повышение благосостояния народа – это главные задачи государства". Касым-Жомарт Токаев

По его словам, "сквозной идеей, которой должны руководствоваться члены правительства, акимы, депутаты и все общество, является патриотизм".

"Каждое наше начинание должно исходить из созидательных устремлений, каждым своим действием мы должны вносить вклад в развитие страны. Бережно используя ресурсы, усердно работая и уплачивая налоги, покупая отечественные товары, инвестируя в различные проекты, мы укрепляем потенциал нашего государства, а значит, приносим пользу своей Родине и своим семьям". Касым-Жомарт Токаев

Глава государства отметил, что "мы должны решать стоящие перед нами задачи прагматично и последовательно, не впадая в пессимизм и апатию".

"От этого зависит не только благополучие народа, но и историческая судьба страны в эту непростую эпоху. У нас есть четкое видение долгосрочных перспектив развития нашего государства. Для достижения поставленных высоких целей нам необходимо сохранять сплоченность, проявлять взаимную поддержку и уважение". Касым-Жомарт Токаев

Благодаря единству, как подчеркнул президент, "наш народ всегда достойно преодолевал различные вызовы".

"Так будет и впредь. Давайте вместе сделаем нашу Родину справедливым и развитым государством, в котором каждый может найти свое призвание и претворить мечты в реальность. У нас общая высокая миссия – построить для будущих поколений Справедливый Казахстан, государство равных возможностей для всех и каждого. Для этого, как глава государства, я приложу все усилия. Уверен, и вы будете неустанно трудиться во имя общей цели. Пусть процветает наша священная Родина – Казахстан! Пусть будет благополучен наш народ!", – заключил Касым-Жомарт Токаев.

Видеотрансляцию Послания Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана можете посмотреть здесь.