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Политика

Ербол Мырзабосынов сохранил пост министра туризма и спорта

Ербол Мырзабосынов, министр, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2026 12:53 Фото: Telegram/ortcom_kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сохранил должность Ербола Мырзабосынова. Он продолжит возглавлять Министерство туризма и спорта, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий указ разместила пресс-служба Акорды 3 сентября 2026 года:

"Назначить Мырзабосынова Ербола Куантаевича министром туризма и спорта Республики Казахстан".

Ербол Мырзабосынов родился 30 августа 1984 года в Семипалатинске. Окончил Семипалатинский государственный педагогический институт, Казахский гуманитарно-юридический инновационный университет, Казахскую академию спорта и туризма.

Трудовую деятельность начал в 2005 году ассистентом, тренером-преподавателем кафедры теории и методики физической культуры и спорта Семипалатинского государственного педагогического института.

В 2007-2008 годах – по совместительству тренер-преподаватель детско-юнешеской спортивной школы по национальным видам спорта.

В 2009-2013 годах – преподаватель кафедры физического воспитания государственного медицинского университета г. Семей.

В 2009-2018 годах – по совместительству тренер-преподаватель в Восточно-Казахстанской школе высшего спортивного мастерства.

В 2013-2017 годах – заведующий кафедрой физического воспитания государственного медицинского университета г. Семей.

В 2018-2020 годах – директор спортивного клуба "Кызылжар Арландары".

В 2020-2021 годах – управляющий директор Ассоциации Qazaq kuresi.

В 2021-2023 годах – ректор Академии физической культуры и массового спорта.

В 2023-2024 годах – председатель Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта РК.

С 2 сентября 2024 года является министром туризма и спорта РК.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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