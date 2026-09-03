Ербол Мырзабосынов сохранил пост министра туризма и спорта
Соответствующий указ разместила пресс-служба Акорды 3 сентября 2026 года:
"Назначить Мырзабосынова Ербола Куантаевича министром туризма и спорта Республики Казахстан".
Ербол Мырзабосынов родился 30 августа 1984 года в Семипалатинске. Окончил Семипалатинский государственный педагогический институт, Казахский гуманитарно-юридический инновационный университет, Казахскую академию спорта и туризма.
Трудовую деятельность начал в 2005 году ассистентом, тренером-преподавателем кафедры теории и методики физической культуры и спорта Семипалатинского государственного педагогического института.
В 2007-2008 годах – по совместительству тренер-преподаватель детско-юнешеской спортивной школы по национальным видам спорта.
В 2009-2013 годах – преподаватель кафедры физического воспитания государственного медицинского университета г. Семей.
В 2009-2018 годах – по совместительству тренер-преподаватель в Восточно-Казахстанской школе высшего спортивного мастерства.
В 2013-2017 годах – заведующий кафедрой физического воспитания государственного медицинского университета г. Семей.
В 2018-2020 годах – директор спортивного клуба "Кызылжар Арландары".
В 2020-2021 годах – управляющий директор Ассоциации Qazaq kuresi.
В 2021-2023 годах – ректор Академии физической культуры и массового спорта.
В 2023-2024 годах – председатель Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта РК.
С 2 сентября 2024 года является министром туризма и спорта РК.