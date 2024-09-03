На агитацию перед референдумом не будут выделять бюджетные деньги

Член Центральной избирательной комиссии РК Анастасия Щегорцова 3 сентября 2024 года рассказала, что на проведение агитации перед республиканским референдумом по вопросу строительства атомной электростанции (АЭС) не будут выделять деньги, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По ее словам, сторонники и противники строительства АЭС смогут свободно проводить агитацию по вопросу, вынесенному на референдум, до наступления дней тишины.

На ходе заседания Центральной избирательной комиссии Анастасия Щегорцова напомнила, что Конституционный закон предусматривает проведение агитации перед республиканским референдумом.

"Согласно п. 1 ст. 7 Конституционного закона о референдуме, гражданам и общественным объединениям республики гарантировано право выражать свое мнение "за" и "против" вопроса, вынесенного на референдум. Это является агитацией. Агитацию можно проводить путем выпуска агитационных плакатов, листов, баннеров и иных электронных и печатных материалов. Также законом предусмотрено проведение собраний, митингов, сходов граждан и агитация в СМИ", – сообщила член ЦИК.

Анастасия Щегорцова подчеркнула, что законодательством предусмотрены определенные условия для проведения агитации.

"Первое, для проведения агитации все материалы должны содержать сведения об организации, выпустившей данные материалы, месте их печати, тираже и лицах, ответственных за их выпуск. Распространение анонимных агитационных материалов запрещается. За это предусмотрена административная ответственность. Во-вторых, не допускается агитация насильственного изменения конституционного строя, нарушения целостности республики, подрыва безопасности государства, войны. А также социального, расового, национального, сословного и родового превосходства и культа жестокости. Эти деяния влекут уголовную ответственность", – резюмировала она.

Выступая накануне, 2 сентября, с Посланием народу Казахстана, глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что референдум по вопросу строительства АЭС состоится 6 октября 2024 года. Позже президент подписал соответствующий указ.