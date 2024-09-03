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Дифференцированные тарифы за комуслуги и воду могут ввести в Казахстане

тарифы, Казахстан, Канат Бозумбаев , фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2024 13:33 Фото: pixabay
Заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев на заседании правительства 3 сентября 2024 года высказался о возможности внесения изменений в тарифную методологию, сообщает Zakon.kz.

Канат Бозумбаев указал на высокий износ сетей теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения.

По его словам, для снижения износа в данных сферах ниже уровня 50% необходимо привлечение следующих инвестиций:

  • теплоснабжение – порядка 2,5 трлн тенге для модернизации 2,2 тыс. км сетей;
  • электроснабжение – более 3,2 трлн тенге для модернизации 114,7 тыс. км сетей;
  • водоснабжение – порядка 900 млрд тенге для модернизации 5,3 тыс. км сетей;
  • водоотведение – более 1,3 трлн тенге, для модернизации трех тыс. км сетей.
"Средний износ на 55 энергопроизводящих организациях составляет 56%, при действующей установленной мощности 20,4 ГВт. Для модернизации и строительства новой генерации необходимо порядка 2,3 трлн тенге инвестиций, это позволит снизить износ станций на 25% и увеличить установленную мощность до 32,6 ГВт. По предварительным оценкам, на реализацию Национального проекта необходимо свыше 10 трлн тенге инвестиций", – пояснил заместитель премьер-министра.

Для инвестиционной привлекательности Национального проекта, по его словам, будут внесены необходимые изменения в тарифную методологию.

"Одним из инструментов возврата инвестиций предлагается предусмотреть заключение трехстороннего соглашения между заемщиком, финансовым институтом и регулирующим органом. В то же время тариф для каждого субъекта естественной монополии будет просчитан в части недопущения необоснованного их роста для потребителей. До конца года предполагается масштабировать утвержденные социальные нормы потребления коммунальных услуг по видам источников. Они будут учитывать объективно необходимые объемы ресурсов для потребления физическими лицами. В случае потребления свыше утвержденных норм, предполагается дифференциация тарифов и расценок", – пояснил Канат Бозумбаев.

Для эффективного управления водными ресурсами, равно как и для уменьшения потерь воды в ирригационных системах, в рамках проекта Водного кодекса предполагается передача функции тарифного регулятора с МНЭ в Минводных ресурсов и ирригации по услуге поливной воды.

"Министерством водных ресурсов и ирригации будут выработаны новые "Правила формирования тарифа в водной отрасли", в рамках которых будет проводиться работа по введению дифференцированных тарифов, в том числе, в зависимости от видов культур, по объемам потребления и наличия или отсутствия водосберегающих технологий/приборов учета", – резюмировал он.

3 сентября 2024 года заместитель премьер-министра Тамара Дуйсенова указала на планы по пересмотру баллов для поступления в вузы Казахстана.

Мадина Мамырханова
Бозумбаев Канат 2024 год Тарифы
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