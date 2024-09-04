Жара до +31°С и дожди с грозой ожидаются в Астане, Алматы и Шымкенте
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В РГП "Казгидромет" рассказали, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие три дня – с 5 по 7 сентября 2024 года, сообщает Zakon.kz.
В Астане:
- 5 сентября – переменная облачность, временами – дождь. Ветер северный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +6+8°С, днем +10+12°С;
- 6 сентября – переменная облачность, временами – дождь. Ветер северный, северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +10+12°С;
- 7 сентября – переменная облачность, днем – дождь. Ветер западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +13+15°С.
В Алматы:
- 5 сентября – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°С, днем +26+28°С;
- 6 сентября – переменная облачность, днем – дождь, гроза. Ветер северо-восточный 3-8, при грозе порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +20+22°С;
- 7 сентября – переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер северо-восточный 3-8, при грозе порывы 18 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +17+19°С.
В Шымкенте:
- 5 сентября – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +14+16°С, днем +29+31°С;
- 6 сентября – переменная облачность, временами – дождь, гроза. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +22+24°С;
- 7 сентября – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +22+24°С.
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