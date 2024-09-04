Жара до +31°С и дожди с грозой ожидаются в Астане, Алматы и Шымкенте

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

В РГП "Казгидромет" рассказали, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие три дня – с 5 по 7 сентября 2024 года, сообщает Zakon.kz.

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