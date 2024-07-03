Казахстанцам перестанут выдавать бесплатные лекарства по 32 заболеваниям
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Минздрав подготовил поправки в Перечень лекарственных средств и медицинских изделий для бесплатного или льготного амбулаторного обеспечения отдельных категорий граждан РК с определенными заболеваниями (состояниями), сообщает Zakon.kz.
В частности, из перечня исключается 38 препаратов, предназначенных для лечения 32 заболеваний.
В том числе речь идет о таких заболеваниях, как:
- Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки.
- Пневмония внебольничная.
- Гастроэзофагальная рефлюксная болезнь.
- Поражение черепных нервов.
- Острый/хронический синусит.
- Острый/хронический кератит.
- Эритема многоформная.
- Доброкачественная дисплазия молочной железы.
- Эндометриоз.
- Хронические инфекции мочеполовой системы.
- Гастрит и дуоденит.
- Хронический панкреотит.
- Холецистит.
- Желчекаменная болезнь.
- Мигрень.
На лечение этих и ряда других заболеваний бесплатные лекарства больше выделять не будут.
Как пояснили в Минздраве, эти заболевания не влияют на смертность и продолжительность жизни. При этом планируется увеличить охват обеспечения амбулаторным лекарственным обеспечением других хронических заболеваний, влияющих на смертность и продолжительность жизни.
Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 18 июля.
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