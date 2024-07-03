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Законодательство РК

Казахстанцам перестанут выдавать бесплатные лекарства по 32 заболеваниям

Казахстанцам перестанут выдавать бесплатные лекарства по 32 заболеваниям, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2024 14:45 Фото: pixabay
Минздрав подготовил поправки в Перечень лекарственных средств и медицинских изделий для бесплатного или льготного амбулаторного обеспечения отдельных категорий граждан РК с определенными заболеваниями (состояниями), сообщает Zakon.kz.

В частности, из перечня исключается 38 препаратов, предназначенных для лечения 32 заболеваний.

В том числе речь идет о таких заболеваниях, как:

  • Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки.
  • Пневмония внебольничная.
  • Гастроэзофагальная рефлюксная болезнь.
  • Поражение черепных нервов.
  • Острый/хронический синусит.
  • Острый/хронический кератит.
  • Эритема многоформная.
  • Доброкачественная дисплазия молочной железы.
  • Эндометриоз.
  • Хронические инфекции мочеполовой системы.
  • Гастрит и дуоденит.
  • Хронический панкреотит.
  • Холецистит.
  • Желчекаменная болезнь.
  • Мигрень.  

На лечение этих и ряда других заболеваний бесплатные лекарства больше выделять не будут.

Как пояснили в Минздраве, эти заболевания не влияют на смертность и продолжительность жизни. При этом планируется увеличить охват обеспечения амбулаторным лекарственным обеспечением других хронических заболеваний, влияющих на смертность и продолжительность жизни.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 18 июля.

Ранее мы рассказали, что в Казахстане изменились правила профессиональной оценки медиков.

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