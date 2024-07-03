Казахстанцам перестанут выдавать бесплатные лекарства по 32 заболеваниям

Минздрав подготовил поправки в Перечень лекарственных средств и медицинских изделий для бесплатного или льготного амбулаторного обеспечения отдельных категорий граждан РК с определенными заболеваниями (состояниями), сообщает Zakon.kz.

В частности, из перечня исключается 38 препаратов, предназначенных для лечения 32 заболеваний.

В том числе речь идет о таких заболеваниях, как:

Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки.

Пневмония внебольничная.

Гастроэзофагальная рефлюксная болезнь.

Поражение черепных нервов.

Острый/хронический синусит.

Острый/хронический кератит.

Эритема многоформная.

Доброкачественная дисплазия молочной железы.

Эндометриоз.

Хронические инфекции мочеполовой системы.

Гастрит и дуоденит.

Хронический панкреотит.

Холецистит.

Желчекаменная болезнь.

Мигрень.

На лечение этих и ряда других заболеваний бесплатные лекарства больше выделять не будут.

Как пояснили в Минздраве, эти заболевания не влияют на смертность и продолжительность жизни. При этом планируется увеличить охват обеспечения амбулаторным лекарственным обеспечением других хронических заболеваний, влияющих на смертность и продолжительность жизни.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 18 июля.

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