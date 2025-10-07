#АЭС в Казахстане
Общество

Лекарства в Казахстане: платить или получать бесплатно, теперь решает пациент

Лекарственные препараты, лекарства, лекарство, аптека, аптеки, цены на лекарства, медикаменты, таблетки, цены на лекарство, стоимость лекарств, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2025 16:30 Фото: Zakon.kz
Министерство здравоохранения Казахстана запускает новый механизм амбулаторного лекарственного обеспечения – сооплату за лекарства. Пилотный проект стартует в 2025 году в Астане и станет дополнением к действующей системе бесплатного обеспечения лекарственными средствами, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 7 октября, заявили в пресс-службе МЗ РК:

"Внедрение сооплаты не отменяет существующий порядок получения лекарств по рецепту в поликлиниках. Граждане, как и прежде, смогут получать препараты бесплатно в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. Одновременно пациенты получат дополнительную возможность выбрать другой препарат в аптеках, участвующих в системе сооплаты, при этом сохраняя право на получение лекарств без оплаты".

По данным Минздрава, сооплата позволит пациентам самостоятельно принимать решение – получать лекарство на бесплатной основе или выбрать более дорогой и современный препарат, взяв на себя часть финансовой ответственности.

"Разница между установленной предельной ценой по международному непатентованному наименованию и стоимостью выбранного препарата будет оплачиваться пациентом".Пресс-служба МЗ РК

Отмечается, что на первом этапе механизм сооплаты будет внедрен по заболеванию "артериальная гипертензия". В 2024 году в рамках амбулаторного лекарственного обеспечения препараты получили 3,3 млн пациентов, из которых 1,2 млн – с диагнозом артериальная гипертензия.

"Оплата в рамках механизма сооплаты будет осуществляться через сервис "Социальный кошелек" в мобильном приложении eGov – по электронному рецепту с QR-кодом. Финансирование пилотного проекта предусмотрено за счет средств Фонда социального медицинского страхования в пределах утвержденного бюджета на амбулаторное лекарственное обеспечение".Пресс-служба МЗ РК

Введение механизма направлено на повышение адресности и приверженности пациентов к лечению, улучшение качества и продолжительности жизни за счет снижения осложнений, инвалидизации и смертности.

"Сооплата не ограничивает, а расширяет возможности, предоставляя пациенту право выбора и обеспечивая большую гибкость и прозрачность системы лекарственного обеспечения", – подчеркнули в пресс-службе МЗ РК.

Ранее стало известно, что алматинцы начнут получать новые лекарства бесплатно с 6 октября 2025 года. Подробности – здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
