Лекарства в Казахстане: платить или получать бесплатно, теперь решает пациент

Министерство здравоохранения Казахстана запускает новый механизм амбулаторного лекарственного обеспечения – сооплату за лекарства. Пилотный проект стартует в 2025 году в Астане и станет дополнением к действующей системе бесплатного обеспечения лекарственными средствами, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 7 октября, заявили в пресс-службе МЗ РК:

"Внедрение сооплаты не отменяет существующий порядок получения лекарств по рецепту в поликлиниках. Граждане, как и прежде, смогут получать препараты бесплатно в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. Одновременно пациенты получат дополнительную возможность выбрать другой препарат в аптеках, участвующих в системе сооплаты, при этом сохраняя право на получение лекарств без оплаты".

По данным Минздрава, сооплата позволит пациентам самостоятельно принимать решение – получать лекарство на бесплатной основе или выбрать более дорогой и современный препарат, взяв на себя часть финансовой ответственности.

"Разница между установленной предельной ценой по международному непатентованному наименованию и стоимостью выбранного препарата будет оплачиваться пациентом". Пресс-служба МЗ РК

Отмечается, что на первом этапе механизм сооплаты будет внедрен по заболеванию "артериальная гипертензия". В 2024 году в рамках амбулаторного лекарственного обеспечения препараты получили 3,3 млн пациентов, из которых 1,2 млн – с диагнозом артериальная гипертензия.

"Оплата в рамках механизма сооплаты будет осуществляться через сервис "Социальный кошелек" в мобильном приложении eGov – по электронному рецепту с QR-кодом. Финансирование пилотного проекта предусмотрено за счет средств Фонда социального медицинского страхования в пределах утвержденного бюджета на амбулаторное лекарственное обеспечение". Пресс-служба МЗ РК

Введение механизма направлено на повышение адресности и приверженности пациентов к лечению, улучшение качества и продолжительности жизни за счет снижения осложнений, инвалидизации и смертности.

"Сооплата не ограничивает, а расширяет возможности, предоставляя пациенту право выбора и обеспечивая большую гибкость и прозрачность системы лекарственного обеспечения", – подчеркнули в пресс-службе МЗ РК.

