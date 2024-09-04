Какие дороги закрыты в Алматы до середины сентября

Движение на некоторых дорогах Алматы сегодня ограничено. Причина этого – ремонтные работы, которые продлятся до середины сентября, сообщает Zakon.kz.

Ограничение движения на улице Курмангазы, от Пушкина до проспекта Достык и от проспекта Достык до Зенкова продлено до середины сентября. Изначально ремонтные работы должны были закончить 17 августа.

Движение в обе стороны по Макатаева – от Жумабаева до Павлодарской – закрыто до 15 сентября. Временный объезд организован по Палладина.

Проезд по улице Токтабаева – от Семятовой с переходом на Тургенева до Черепанова.

Движение по Ходжанова – от Радостовца до Гагарина.

Улица Байкадамова – от Гагарина до Жарокова.

По Ходжанова – от дома №15 микрорайона Алмагуль до Жарокова.

По улице Спасская – от Бекмаханова с переходом на Урицкого до Воровского. Движение закрыто в обе стороны.

По улице Байкадамова – от Розыбакиева до Гагарина.

По улице Радостовца – от Байкадамова до Журавлёва.

Движение по северной стороне улицы Дунаевского – от Жарокова в западном направлении.

По улице Жургенова – от Жангельдина с переходом через Жетысускую до Тянь-Шаньской в обе стороны. Проезд в обе стороны по переулку между Дунаевского и Левитана.

Также в Астане до 15 сентября изменят схему движения четыре автобусных маршрута.

