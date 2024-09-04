Какие дороги закрыты в Алматы до середины сентября
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Движение на некоторых дорогах Алматы сегодня ограничено. Причина этого – ремонтные работы, которые продлятся до середины сентября, сообщает Zakon.kz.
Ограничение движения на улице Курмангазы, от Пушкина до проспекта Достык и от проспекта Достык до Зенкова продлено до середины сентября. Изначально ремонтные работы должны были закончить 17 августа.
- Движение в обе стороны по Макатаева – от Жумабаева до Павлодарской – закрыто до 15 сентября. Временный объезд организован по Палладина.
- Проезд по улице Токтабаева – от Семятовой с переходом на Тургенева до Черепанова.
- Движение по Ходжанова – от Радостовца до Гагарина.
- Улица Байкадамова – от Гагарина до Жарокова.
- По Ходжанова – от дома №15 микрорайона Алмагуль до Жарокова.
- По улице Спасская – от Бекмаханова с переходом на Урицкого до Воровского. Движение закрыто в обе стороны.
- По улице Байкадамова – от Розыбакиева до Гагарина.
- По улице Радостовца – от Байкадамова до Журавлёва.
- Движение по северной стороне улицы Дунаевского – от Жарокова в западном направлении.
- По улице Жургенова – от Жангельдина с переходом через Жетысускую до Тянь-Шаньской в обе стороны. Проезд в обе стороны по переулку между Дунаевского и Левитана.
Также в Астане до 15 сентября изменят схему движения четыре автобусных маршрута.
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