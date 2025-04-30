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Общество

По каким дорогам ограничат движение в Алматы до середины лета

Парк имени 28 гвардейцев-панфиловцев, Дом офицеров, Музей музыкальных инструментов имени Ыкыласа, Алматы, весна в Алматы, виды Алматы, город Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, Алматинский пейзаж, панорама Алматы, достопримечательности Алматы, достопримечательности города Алматы, туризм в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 30.04.2025 08:40 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Движение на некоторых дорогах Алматы сегодня ограничено. Причина этого – ремонтные работы, которые продлятся до середины мая и июня, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в ТОО "Алматинские тепловые сети", в Алматы ограничат движение по следующим дорогам:

  • До 18 мая продлятся работы по строительству линии BRT на проспекте Райымбека – на участке от Назарбаева до ул. Желтоксан. Движение сохранится в обоих направлениях, но проезжую часть частично сузят.
  • До 11 июня на бульваре Бухар жырау, на участке от Маркова до Римского-Корсакова (с южной стороны), частично закрыто движение. Там идет реконструкция трубопровода на Бухар жырау, введенного в эксплуатацию в 1983 году.

Ранее стало известно, что почти 800 млрд тенге направят на дороги Казахстана.

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Аксинья Титова
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