По каким дорогам ограничат движение в Алматы до середины лета

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин

Движение на некоторых дорогах Алматы сегодня ограничено. Причина этого – ремонтные работы, которые продлятся до середины мая и июня, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в ТОО "Алматинские тепловые сети", в Алматы ограничат движение по следующим дорогам: До 18 мая продлятся работы по строительству линии BRT на проспекте Райымбека – на участке от Назарбаева до ул. Желтоксан. Движение сохранится в обоих направлениях, но проезжую часть частично сузят.

До 11 июня на бульваре Бухар жырау, на участке от Маркова до Римского-Корсакова (с южной стороны), частично закрыто движение. Там идет реконструкция трубопровода на Бухар жырау, введенного в эксплуатацию в 1983 году. Ранее стало известно, что почти 800 млрд тенге направят на дороги Казахстана.

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