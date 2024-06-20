Как изменятся процессы администрирования в новом Налоговом кодексе

В Казахстане обсуждается новый Налоговый кодекс, который должен изменить налоговую систему страны. О том, что планируют внедрить в части налогового администрирования, рассказывает Zakon.kz.

Налоговое администрирование является важнейшей составляющей фискальной политики страны. В условиях современных реалий, когда стремительно происходят изменения, появляются новые технологии и пересматриваются подходы к решению различных вопросов, органы государственных доходов также пересматривают подходы к налоговому администрированию.

Не изменяя саму суть налогового администрирования, то есть задачу по обеспечению поступлений налогов в бюджет, стоит задача по переформатированию подходов и процессов.

Основная цель – это создание условий для удобного и понятного процесса уплаты налогов и разработка решений, способных выявлять "ранние сигналы" для превенции нарушений или ошибок.

Для этого буду перестроены процессы налогового администрирования.

В первую очередь, изменится система управления рисками: от ранжирования налогоплательщиков органы государственных доходов будут оценивать риски неуплаты налогов. Данный подход позволит влиять на процессы, выявлять и устранять "узкие места", которые требуют внимания.

Например, новый налогоплательщик может не знать, когда и какую декларацию необходимо представить, когда уплатить налог. Его будут сопровождать: обучать работе с информационными системами и процессам налогообложения.

Такой подход будет внедрен во всех направлениях администрирования.

Формы налоговой отчетности сократят на 30%

И это еще не все. Так, при заполнении форм налоговой отчетности в информационной системе предусмотрены "подсказки" для удобного восприятия.



Будут отменены расчеты текущих платежей по налогу на имущество и земельному налогу при сумме налоговых обязательств менее 1 млн тенге, такие налогоплательщики будут представлять только декларацию и уплачивать налог один раз в год.

Для субъектов малого бизнеса пересмотрены сроки представления декларации, если ранее упрощенная декларация представлялась один раз в полугодие, а декларация по розничному налогу ежеквартально, то теперь декларация будет представляться один раз в год с единовременной уплатой налога.

Также для субъектов малого бизнеса при заполнении декларации будет применяться предзаполнение (при условии согласия на раскрытие банковской тайны). Если налогоплательщик согласен с предзаполненными данными, он в один клик будет представлять декларацию.

В случае непредставления декларации в срок, такая декларация будет считаться представленной с нулевыми показателями. У налогоплательщика остается право представить дополнительную декларацию за этот же период. При этом административная ответственность за несвоевременное представление декларации отменяется.

Для плательщиков авансовых платежей отменяется расчет на I квартал, налоговые органы самостоятельно проведут начисление исходя из данных предыдущего года.

Регистрационные действия

Регистрация лиц, занимающихся частной практикой (нотариусы, адвокаты, медиаторы, ЧСИ), переводится с заявительного характера на уведомительный.

С целью защиты добросовестного бизнеса от возможных фиктивных сделок предлагается ввести биометрическую идентификацию при регистрации плательщиков НДС.

Процедура прекращения деятельности юридических лиц будет оптимизирована через представление заявления по принципу "одного окна" (сейчас подается заявление и в регистрирующий орган и в налоговый, будет только в регистрирующий).

Как будет проходить камеральный контроль

Изменится подход к камеральному контролю. Если сейчас камеральный контроль выявляет нарушения, то предлагается переформатировать его на выявление расхождений, с которыми налогоплательщик может согласиться или, в случае несогласия, представить свои обоснования. При представлении пояснения процедура камерального контроля прекращается. В случае несогласия налогового органа с ответом все спорные вопросы будут решаться только при назначении проверок.

Такой подход обнуляет необходимость обжалований уведомлений камерального контроля и, соответственно, снижает издержки бизнеса.

Администрирование НДС

Предлагается внедрить аналитическую информационную систему, позволяющую на основании электронных счетов-фактур просчитывать налоговые обязательства плательщиков в онлайн-режиме.

Налогоплательщик сможет выписать ЭСФ только в размере имеющейся переплаты по НДС. Если переплаты недостаточно, налогоплательщику необходимо будет пополнить баланс за счет уплаты НДС в бюджет.

На первоначальном этапе участниками данной системы будут определены налогоплательщики, соответствующие определенным критериям. Налогоплательщики, добросовестно исполняющие свои обязательства по НДС, будут выписывать ЭСФ в обычном режиме.

Данное новшество защитит бизнес от необходимости доказывания действительности сделки, сократит процедуры камерального контроля, а также позволит существенно сократить сроки и облегчить процедуру возврата НДС экспортерам и другим категориям налогоплательщиков.

Как будут проводиться налоговые проверки

Изменится подход к назначению налоговых проверок. Предлагается исключить формирование перечня налогоплательщиков, подлежащих проверкам (плановые проверки).

Назначение налоговых проверок будет формироваться с использованием системы управления рисками.

Предложено сокращение сроков проведения проверки субъектов малого и среднего бизнеса путем ограничения возможности приостановления проверки не более двух раз.

Предусмотрен альтернативный порядок взаимодействия проверяющего с налогоплательщиком в электронном виде через кабинет налогоплательщика. Единственно, предписание о проведении проверки будет вручаться нарочно, остальные процессы вплоть до вручения акта налоговой проверки и уведомления по ее результатам могут осуществляться в электронном виде.

Принудительное взыскание налоговой задолженности будет зависеть от размера задолженности

Сейчас все меры принудительного взыскания налоговой задолженности применяются с порога 6 МРП.

В новом Налоговом кодексе предлагается применять меры в зависимости от размера задолженности.

Важным моментом является то, что теперь деятельность бизнеса из-за незначительных сумм налогов блокироваться не будет.

Если задолженность составляет до 20 МРП (73 840 тенге в 2024 году), налогоплательщику будет направлено извещение о наличии налоговой задолженности.

Если задолженность составит от 20 до 45 МРП (до 166 140 тенге в 2024 году), то уже будет направлено уведомление, а в случае непогашения будут приостановлены расходные операции по банковским счетам и выставлено инкассовое распоряжение.

Если задолженность будет более 45 МРП, дополнительно уже будет описываться имущество для выставления на торги, будет проводиться работа по взысканию задолженности за счет дебиторов должника и только в конце применение процедуры банкротства.

Также предлагается упростить процедуру предоставления отсрочки/рассрочки при наличии задолженности в размере порядка 5 млн тенге.

Если сейчас необходимо наличие залога либо банковской гарантии, то предлагается определенной категории налогоплательщиков предоставлять отсрочку/рассрочку без залога по аналогии с банковским кредитом. Критерии налогоплательщиков, для которых будет возможно предоставление отсрочки/рассрочку, определятся приказом министра финансов.

Еще одним важным вопросом является взыскание задолженности по социальным платежам. Предлагается установить пороговое значение взыскания задолженности по социальным платежам в 6 МРП. Сейчас меры взыскания принимаются уже с 1 тенге.

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